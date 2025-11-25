FIFA perdona a Cristiano con deberes: jugará el Mundial… si se porta bien

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento. Esto significa que podrá jugar con Portugal en el debut de la selección lusa en el Mundial del próximo verano.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria. Expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta. Tendrá que hacer esos deberes si es convocado en el parón de marzo donde Portugal jugará algún amistoso.

En el Irlanda-Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla, pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.

Cristiano Ronaldo fue expulsado en el partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos entre Irlanda y Portugal en el anterior parón internacional. El luso perdió los nervios en el minuto 61, cuando su equipo ya perdía por 2-0, agrediendo al defensa local Dara O’Shea con el codo. El árbitro le cazó en el momento del encontronazo dentro del área e inmediatamente le mostró la roja directa.

Fue la decimotercera expulsión en la carrera deportiva de Cristiano Ronaldo, quien no pudo jugar el siguiente compromiso de Portugal ante Armenia. El equipo luso ya estaba casi matemáticamente clasificada y no echó en falta a CR7 para este duelo pese a que la derrota contra Irlanda les escoció.