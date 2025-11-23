Cristiano Ronaldo se luce en Arabia con un golazo de chilena que da la vuelta al mundo

Cristiano Ronaldo ha vuelto a lucirse a lo grande en Arabia Saudí con Al Nassr con un golazo espectacular de chilena que ya ha dado la vuelta al mundo. El delantero luso vuelve a demostrar que se sigue manteniendo joven a pesar de tener ya 40 años. Su equipo goleó por 4-1 al Al Khaleej en la novena jornada de Liga. El equipo de Ronaldo ya es líder.

Cinco en sus últimos seis partidos lleva un Cristiano Ronaldo que no se cansa de marcar. Tanto con Al Nassr como con la selección de Portugal con la que el próximo verano jugará su sexto Mundial. Se quitó también el luso la espina de terminar expulsado en el último partido que jugó con su selección contra Irlanda.

Volvió a lo grande con un Al Nassr en racha que es líder de la Liga tras las primeras nueve jornadas. Los goles Joao Felix y Wesley sentenciaron el partiodo en el primer tiempo. Mané hizo el 3-1 para volver a sentenciar en el 77 y Cristiano Ronaldo certificó la goleada con el 4-1 en el 96.

Y fue un golazo espectacular. Tras un centro al segundo palo, el delantero luso se preparó y se sacó de su chistera, llena de magia, una chilena que ya ha dado la vuelta al mundo. A sus 40 años sigue demostrando que su cuerpo es mucho más joven. Parece que tiene 25. Una chilena parecida a la que marcó como jugador del Real Madrid en Turín en un partido de Champions League.