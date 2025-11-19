Donald Trump y Cristiano Ronaldo cenan juntos en la Casa Blanca: «Mi hijo me respeta más por presentárselo»

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas de la reunión que hubo este martes en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Un encuentro que, aunque era principalmente político, tuvo un momento viral en el que el máximo dirigente norteamericano tuvo unas buenas palabras hacia la grandeza del delantero portugués.

Desde hace tiempo ambos querían conocerse en persona. Hace unas semanas, Cristiano confesó su admiración por la importancia de Trump en conflictos internacionales: «Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así», expresó a la vez que le envió una camiseta firmada de la selección.

Es por ello que el presidente movió ficha y le pidió que acompañase a Bin Salman a una cena para que pudiera cumplir el sueño de su hijo pequeño, Barron Trump, de poder conocerle. En el discurso previo al evento, Donald le dedicó unas palabras de admiración a la estrella lusa: «¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor», dijo.

Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no fue invitado a tomar la palabra pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca. El presidente Trump dio la bienvenida a los invitados calificando al príncipe heredero como «un verdadero socio para la paz y la prosperidad» en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D.C. Además de Cristiano Ronaldo, Donald Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.