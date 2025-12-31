Los reyes del deporte español en 2025

Este 2025 ha sido muy especial para el deporte español. Un año en el que nuestros mejores atletas mostraron al mundo el orgullo de un país que lucha por ser el mejor del mundo. En los últimos doce meses, los deportistas de élite han vuelto a situar a España en el centro del foco y consolidándose como los verdaderos reyes del deporte. Y en esta edición son muchos los que se han sentado en el trono compitiendo contra los mejores.

Un Carlos Alcaraz imparable

Carlos Alcaraz terminó el año siendo el número uno del mundo por delante de Jannik Sinner. A pesar de que no comenzó bien tras el traspiés en el Open de Australia, Doha, Indian Wells y Miami, las minivacaciones en México le sirvieron para resetear y volver más fuerte que nunca. Ganó hasta ocho títulos ganando trofeos como el US Open y Ronald Garros tras una final histórica contra el italiano.

Dos Grand Slams que se sumarían a las seis gestas en Rotterdam, Montecarlo, Queen’s, Tokio, Roma y Cincinnatti. Todo ello dejando un balance demoledor: 71 victorias en 80 partidos oficiales, y tres de las derrotas fueron en finales (Godó, Wimbledon y ATP Finals). Su obsesión sigue siendo ganar el Open de Australia, esta vez, de la mano de Samu López después de romper con Juan Carlos Ferrero.

Aitana, Lamine, Luis Enrique y un listón altísimo

En lo que respecta al fútbol, los españoles siguen estando en la cima. A pesar de que a nivel de clubes no se logró ningún éxito internacional, a nivel individual sí destacaron nombres que se postraron ante todo el mundo. La primera es Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro por tercera vez consecutiva y el premio The Best de la FIFA. La jugadora ganó con el FC Barcelona la Supercopa, Liga y Copa, quedándose a las puertas de haber ganado también la Champions y la Eurocopa con la selección. Aunque más adelante ganaría la Liga de Naciones, no pudo estar en la vuelta de la final tras fracturarse el peroné del tobillo izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano.

Lamine Yamal también rozó la perfección. Ganó la Supercopa, Liga y Copa, y también se quedó a las puertas de jugar su primera final de Champions. Cayó en la final de la Liga de Naciones ante Portugal y quedó segundo en el Balón de Oro a sus 18 años por detrás de Ousmane Dembélé, aunque ganó por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Aun tiene mucho futuro por delante y la perla culé sigue asombrando a todo el mundo del fútbol por su madurez deportiva en comparación con su edad.

En los banquillos, Luis Enrique hizo historia en el Paris Saint-Germain. El técnico asturiano ganó la primera Champions para el club después de golear al Inter de Milan en la final. Aunque perdió la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, en el Parque de los Príncipes se ganó un lugar en el hall de la fama.

Marc Márquez y Álex Palou se comieron el asfalto

Marc Márquez conquistó el 28 de septiembre en el circuito japonés de Motegi su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), con el segundo puesto en la cita de Japón, la carrera número 17 de 22, con lo que igualó los 7 del italiano Valentino Rossi. El piloto de Cervera, de 32 años, volvió al quirófano al mes siguiente de asegurar el Mundial al sufrir una lesión en el hombro en el Gran Premio de Indonesia, tras ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi y cerró la temporada con 11 victorias y 14 podios, acompañado de su hermano Alex en el segundo escalón del podio.

Alex Palou se convirtió el 25 de mayo en el primer español que ganó las 500 Millas de Indianápolis, logro que consiguió después de ser segundo en su segundo intento en 2021, cuarto en 2023 y quinto en 2024. El piloto barcelonés (Sant Antoni de Vilamajor), de 28 años, también extendió su dominio en la Indy Car con cuatro títulos en cinco años, los tres últimos de forma consecutiva, al asegurar el de 2025 en agosto en Portland (Estados Unidos), cuando faltaban dos carreras para el final de la temporada. Tan solo cinco pilotos habían conseguido hasta ahora al menos un ‘póker’ de campeonatos en la IndyCar: A.J. Foyt (siete títulos), el todavía en activo Scott Dixon (seis) y Mario Andretti, Sebastien Bourdais y Darío Franchitti (cuatro cada uno).

Ilia Topuria, otro año invicto

Ilia Topuria cerró el año conservando el título de invicto y en la cima en el mundo de la UFC en peso pluma y ligero. Su nombre corrió en todos los rincones del mundo y popularizó el deporte de contacto en España como superestrella de la MMA. No tenía el listón bajo después de aquel combate en 2024 en el que hizo caer a Max Holloway y Alexander Volaknovski, El Matador siguió escribiendo páginas a su historia el pasado mes de junio en el evento UFC 317 donde se enfrentó a Charles Oliveira por mantener el cinturón de peso ligero. No hubo tiempo para el debate: nocaut técnico en el primer asalto, 17-0 y doble campeón de la UFC.

Aun así Ilia no ha tenido todo alegrías este 2025. Tras su hazaña comunicó que no volvería a subirse al octágono en el primer semestre de 2026 al estar afrontando un momento duro a nivel personal. Denunció que estaba siendo objeto de extorsión por supuestos malos tratos a cambio de dinero por parte de su ex mujer, Giorgina Uzcategui.

María Pérez no bajó la marcha

Un año después de ganar dos medallas en los Juegos de París 2024, María Pérez volvió a hacer historia a lo grande en los Mundiales de atletismo de Tokio. La granadina revalidó en Japón los títulos mundiales de 20 y 35 kilómetros marcha que había ganado en Budapest y se convirtió en la primera mujer en conquistar dos dobletes mundiales consecutivos.

Con su logro, la atleta española siguió la estela de leyendas del atletismo que repitieron el doblete en dos ediciones consecutivas de la cita mundialista, como el estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), el jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y el británico Mo Farah (5.000 y 10.000). Pérez ha sido la primera atleta española reconocida por «World Athletics» como la mejor atleta fuera del estadio de 2025.

Iris Tió, reina de la natación artística

Los Mundiales de Natación de Singapur elevaron a lo más alto la figura de Iris Tió. La nadadora barcelonesa (2-nov-2002) se convirtió en la primera española en conquistar un oro individual en natación artística y se colgó seis medallas, tres de ellas desde lo más alto del podio y otras tres de bronce.

Reconocida por la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) como la mejor nadadora artística del Mundial, Tió se impuso en el solo libre; en el dúo libre femenino junto a Lilou Lluis, -primer título de la historia para España-, y en el dúo libre mixto con Dennis González -cinco dieces-. Dedicada a su deporte desde los cinco años, Tió añadió a los oros los bronces del solo técnico femenino, equipo libre y equipo técnico, en una competición en la que España celebró nueve medallas en natación artística.

Albert Torres y su pedaleo al éxito

El menorquín Albert Torres ganó el título en la modalidad de ómnium de los Mundiales de ciclismo en pista celebrados en el velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, campeonato que suma al logrado en Cali en 2014 en la prueba de madison junto a David Muntaner.

El ciclista de Ciutadella se volvió a coronar con 35 años tras llegar primero a la prueba definitiva, después de cosechar dos terceros puestos en la «Tempo Race» y la eliminación y un cuarto en el «snatch». Torres compagina la pista con la carretera, como integrante del equipo Movistar, y en su extensa carrera acumula ocho medallas mundialistas, dos de oro, cuatro de plata y dos de bronce- y siete medallas en Europeos, cinco de ellas de oro (tres en Madison y dos en Ómnium).