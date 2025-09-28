Marc Márquez es eterno: ¡Campeón del mundo de MotoGP por séptima vez!

Marc Márquez es eterno. El piloto de Cervera se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en el GP de Japón. Tenía que sacarle tres puntos en todo el fin de semana a Álex y lo ha conseguido holgadamente. Cinco años después de caer a los infiernos tras la caída en Jerez, el piloto español ha vuelto a subir a los cielos con la Ducati para conquistar su séptimo título de MotoGP al acabar segundo en la carrera larga de Motegi. La victoria fue para Pecco Bagnaia.

A pesar de la mala salida en la que perdió posición con Acosta pero se mantuvo tercero tras meterle la moto a Mir en la uno. Pecco tiró con todo y Marc Márquez se mantenía detrás de Pedro Acosta. Los nervios le jugaron una mala pasada, se fue largo varias veces, pero se mantuvo en pista y acabó pasando a Acosta en la vuelta 11.

Seis años después de su último título, Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo. Ha llovido mucho desde entonces, pero sin duda que este título es uno de los más especiales.