El día en el que Georgina Rodríguez casi se va al otro barrio

Georgina Rodríguez atraviesa uno de los momentos más estables y plenos de su vida personal y familiar, pero ese equilibrio reciente ha estado precedido por un episodio de salud que la obligó a frenar, mirar hacia dentro y replantearse prioridades. La prometida de Cristiano Ronaldo ha relatado en una entrevista reciente cómo una bronquiolitis la llevó a pensar que se iba «para el otro barrio», una experiencia que, más allá del impacto físico, ha tenido un profundo efecto emocional y vital en su día a día.

Lejos de dramatismos innecesarios, la modelo y empresaria ha puesto palabras a un problema médico real, serio y potencialmente peligroso, que ha querido compartir con naturalidad. Según ha explicado, acaba de pasar «una bronquiolitis» y reconoce que durante el proceso llegó a temer por su vida. «Uno muchas veces, por más que se cuide… Yo no fumo, no bebo, duermo muy bien, pero los virus son los virus y atacan donde tienen que atacar», ha señalado, subrayando así la fragilidad inherente incluso cuando se mantienen hábitos saludables.

El problema médico de Georgina

La bronquiolitis es una infección viral que provoca la inflamación de los bronquiolos, los conductos más pequeños de los pulmones, y que puede llenarlos de mucosidad, dificultando de forma notable la respiración. Entre sus síntomas más habituales se encuentran la tos persistente y la congestión nasal, un cuadro que en adultos puede pasar desapercibido en fases iniciales pero que, en determinados casos, se agrava con rapidez.

En el caso de Georgina Rodríguez, el episodio fue lo suficientemente intenso como para dejar una huella clara en su percepción de la salud. Tras superar la enfermedad, reconoce que ahora valora «muchísimo» encontrarse bien y que ese aprendizaje se ha trasladado también a la manera en la que cuida a su entorno más cercano. «Sé que hay cosas que están en manos de Dios, pero todo lo que esté en las mías para vivir de forma saludable es prioritario en mi hogar», ha afirmado, dejando claro que este susto ha reforzado una conciencia preventiva que ya formaba parte de su rutina.

Este episodio llega en un contexto de alta exigencia personal y profesional. Georgina se define como «adicta al cortisol», una forma gráfica de describir su carácter activo, inquieto y siempre orientado a nuevos objetivos. Tiene «muchos sueños en mente» y asegura estar trabajando en ellos «muy duro», aunque ahora con una mirada más atenta a los límites del cuerpo y la importancia del descanso.

Una estrella muy natural

A pesar de su proyección pública y de una vida marcada por compromisos, viajes y exposición mediática, la modelo ha confesado que su espacio de mayor autenticidad está lejos de los focos. «El momento en el que siento que soy más yo es dentro de casa, con mi pantalón corto, mi pinza y en tirantes porque en Arabia hace mucho calor», ha contado en una entrevista concedida a la revista Elle, de la que es portada este mes de enero.

Ese refugio doméstico adquiere un valor especial tras haber atravesado una enfermedad que la obligó a bajar el ritmo. En ese entorno familiar, Georgina se siente protegida y conectada con lo esencial, una sensación que enlaza directamente con su forma de vivir la maternidad y su relación con sus hijos.

La familia de Georgina Rodríguez

Madre de cinco niños, Georgina Rodríguez ha hablado abiertamente sobre cómo organiza su vida para poder disfrutar de ellos. Considera que su mayor fortuna es el tiempo. «Soy muy bendecida porque puedo estar con ellos y administrar mi tiempo y mi trabajo entorno a su educación”, ha explicado, destacando una gestión consciente entre lo profesional y lo personal.

No oculta, sin embargo, el lado más exigente de la maternidad. «Si le saco un pero a la maternidad es lo mamá gallina que soy, todo el día pensando en ellos, todo el día en alerta por cinco niños», ha reconocido.

En paralelo a esta reflexión, Georgina Rodríguez también se ha sincerado sobre su relación con Cristiano Ronaldo, a pocos meses de pasar por el altar. Al recordar su primer encuentro con el futbolista, habla de una conexión que trascendía lo evidente. Sintió con él «una conexión que iba mucho más allá de lo físico» y aunque no puede afirmar que adivinara su futuro juntos, sí recuerda haber experimentado «una sensación inexplicable».

«Fue como si nuestras almas hablaran entre sí antes que las miradas. Algo dentro de mí reconoció algo dentro de él, y desde ese mismo instante supe que esa afinidad era completamente diferente y única», ha explicado, poniendo palabras a un vínculo que se ha consolidado con el paso de los años y la construcción de una familia numerosa. Como vemos, está en su mejor momento.