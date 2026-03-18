La AEMET confirma que la borrasca Therese está a punto de llegar a España y las consecuencias van a ser fatales: las zonas afectadas

Las zonas afectadas por la borrasca Therese se convertirá en una auténtica pesadilla, España se prepara para lo peor. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a una semana que parece que acabará siendo una montaña rusa de temperaturas y de fenómenos que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar una serie de situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo la antesala de algo más. Tendremos que empezar a ver llegar un giro destacado en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada elemento cuenta de una forma diferente. Tendremos que empezar a ver llegar una nueva borrasca cuando pensábamos que ya casi teníamos a la primavera cerca de este cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

La AEMET confirma que una nueva borrasca está a punto de llegar

España se prepara para recibir a una borrasca que llega con fuerza y que realmente puede cambiarlo todo. Será el momento de ver esta situación del todo inesperada materializarse con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa.

Tendremos que empezar a ver un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en unos momentos en los que cada detalle cuenta. Esta primavera que está cada vez más cerca se alejará por momentos de algunas comunidades autónomas.

En su lugar, vamos a tener que afrontar un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio que puede convertirse en ese detalle que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en breve. Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que la AEMET no duda en explicar claramente una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Las zonas afectadas de España por la borrasca Therese

La borrasca Therese está llegando a España y lo hace a toda velocidad, tocará empezar a ver llegar una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de tener en mente una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por momentos.

Estaremos muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio radical que golpeará de lleno a estas zonas del país y que puede ser clave que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que se mantenga un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos además de algunos intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Baleares, Cataluña y alto y bajo Ebro, con probables bancos de niebla. No obstante, la formación de la borrasca Therese al oeste de la Península introducirá bandas de nubes medias y altas avanzando de suroeste a nordeste, siendo más abundantes en el suroeste, con chubascos ocasionales y posibilidad de alguna tormenta en Andalucía occidental y puntos de Alborán y Extremadura, sin descartarlos localmente en otras zonas del extremo occidental peninsular. Asimismo, se prevén chubascos vespertinos en el entorno pirenaico oriental. La borrasca también afectará a Canarias, con el paso de uno de sus frentes tendiendo a nublar los cielos y dejando precipitaciones prácticamente generalizadas, pudiendo ser localmente fuertes en el norte de las islas de mayor relieve. Calima ligera en el sur peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en las islas Canarias occidentales y en la mayor parte de la Península, exceptuando el tercio nordeste con pocos cambios, y el Estrecho y Alborán con algunos aumentos. Pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento de ligero a moderado en la Península, llegando a notable en el Cantábrico oriental, y exceptuando el Estrecho en descenso. Pocos cambios en Baleares y Canarias orientales y en descenso en las occidentales. Heladas débiles en cumbres del Pirineo y Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en las islas Canarias, también posible al final de componente sur en el Cantábrico oriental. Soplará viento flojo en general de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderado en litorales del sur peninsular, Galicia y Cantábrico oriental, donde podrá darse alguna racha muy fuerte al final. A lo largo del día se darán intervalos moderados en el extremo oeste peninsular, y al final tenderá a arreciar en Baleares, fachada oriental y Ebro. En Canarias, viento de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes».