El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a China en la mañana de este sábado, 48 horas antes del inicio de su agenda oficial, acompañado por su mujer, la pentaimputada Begoña Gómez.

Moncloa no ha ofrecido detalles sobre los planes del presidente del Gobierno en los próximos dos días. De hecho, la agenda difundida sólo recoge actos oficiales a partir del próximo lunes, 13 de abril. Por tanto, Pedro Sánchez disfrutará de dos días de descanso y ocio junto a su mujer en un viaje pagado con dinero público.

Ésta es la cuarta visita del presidente del Gobierno a China desde 2023. Las otras tres anteriores tuvieron lugar, consecutivamente, en 2023, 2024 y 2025. En cada una de esas citas mantuvo un encuentro con el dictador del país asiático, Xi Jinping. Todo ello en medio de las tensiones entre el régimen comunista y Estados Unidos por la hegemonía mundial.

El lunes, con el programa oficial en marcha, el jefe del Ejecutivo y Begoña Gómez acudirán a un banquete que Xi Jinping ha organizado en su honor y al que también acudirá el primer ministro chino, Li Qianj.

En la agenda oficial, tiene previsto reunirse con las empresas China Three Gorges y CATL. Precisamente, ambas compañías fueron incluidas en su día por la Administración Trump en la lista 1260H, porque las vinculan con el espionaje y entienden que suponen un riesgo para la seguridad.

El encuentro con las mencionadas empresas se celebrará el último día de la estancia de Sánchez y Begoña Gómez en el país asiático, en el seno de una jornada organizada para el conocimiento de «empresas innovadoras» de España y China. De acuerdo con el programa, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, será la encargada de la apertura de la jornada, junto con un representante político chino, mientras que Sánchez será quien clausure el encuentro.

El presidente del Gobierno tiene también previsto visitar la sede de la empresa tecnológica Xiaomi y visitar la Universidad de Tsinghua, donde se reunirá con expertos en relaciones internacionales. De allí, irá a la Academia China de Ciencias, que le concederá un título honorífico.

Según fuentes del Palacio de la Moncloa, Sánchez está interesado en departir con calma sobre la actual situación en Oriente Medio y la guerra entre EEUU e Israel contra Irán. Pese a que China no está teniendo un papel preponderante en el conflicto, sus representantes sí han hecho público que consideran que está fuera del derecho internacional. Se trata de un argumento idéntico al esgrimido por Sánchez al referirse a la guerra en Irán.