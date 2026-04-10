La dictadura china de Xi Jinping va a entregar una «cátedra honorífica» a Pedro Sánchez, cuya esposa, Begoña Gómez, fue directora de cátedra de la Universidad Complutense de Madrid sin licenciatura. OKDIARIO desveló el diploma que demuestra que la mujer del líder socialista nunca ha cursado una licenciatura, a pesar de que aparece así en su currículum. Se convirtió en la única de las 54 cátedras que en ese momento estaban vigentes en el centro universitario cuyo director no cuenta con los estudios necesarios.

La Moncloa ha dado a conocer el programa oficial que seguirá el presidente del Gobierno durante su próxima visita oficial a China, que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de abril.

El jefe del Ejecutivo abrirá su agenda el lunes 13 de abril con un discurso que pronunciará en la Universidad Tsinghua y, posteriormente, mantendrá un encuentro con expertos en relaciones internacionales. Esa cita, según indican desde Presidencia, podrá seguirse en directo por los canales oficiales.

Más tarde, el líder socialista tiene prevista una visita a la exposición científico-tecnológica de la Academia China de las Ciencias. Allí, se le entregará la «Cátedra honoraria» y se hará una foto de familia.

El Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a preguntas de OKDIARIO a dar más detalles sobre el contenido de esa cátedra y los motivos por los que el centro educativo dependiente de la dictadura china de Xi Jinping premiará al presidente del Gobierno con este título honorífico.

El jefe del Ejecutivo cerrará su agenda oficial con una visita a la sede de Xiaomi, una multinacional tecnológica que se dedica a la telefonía, artículos para el hogar y automóviles. Sánchez tiene previsto un encuentro con el fundador de la empresa, Lei Jun.

Cuarto viaje de Sánchez a China

Se trata del cuarto viaje de Sánchez a China, una cita anual a la que no falla desde 2023. En esta ocasión, fuentes de La Moncloa destacan que es la primera de naturaleza oficial, la de más alto rango a nivel diplomático.

Sin embargo, el presidente sólo irá acompañado por un ministro, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, que acompañará de manera meramente institucional a la comitiva de Sánchez.

Durante esta visita oficial, Sánchez irá acompañado de su esposa. Desde La Moncloa, recalcan que ha sido invitada por las autoridades chinas a unirse a este viaje y estará en algunos eventos con la comitiva oficial. Sin embargo, Presidencia no ha querido aclarar en qué actos concretos estará Begoña Gómez.

Entre las actividades que tendrán lugar durante este viaje, La Moncloa ha comunicado que habrá un banquete con Pedro Sánchez, ofrecido por el dictador Xi Jinping, al que no podrán acudir los medios de comunicación, y otro con el primer ministro chino, Li Qiang.

Catedrática sin licenciatura

Begoña Gómez se convirtió en la única directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid sin licenciatura. La mujer del presidente del Gobierno ha sido la directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva; codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como Estrategia, y codirectora del título en Dirección de Captación de Fondos (fundraising público y privado) en el Tercer Sector.

OKDIARIO publicó el diploma que demostraba que Begoña Gómez nunca había cursado una licenciatura, sino que se trataba de un «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas». Por tanto, el certificado carece de la palabra «licenciada» o de referirse al título como una «licenciatura».

El documento lo otorgaba la Escuela Superior de Marketing y Negocios M&B, un centro privado que impartía sus clases en Madrid y en Málaga y que ya no existe. En ese primer lugar fue donde asistió la mujer del presidente del Gobierno. En el mismo, no aparece ningún sello del Estado, ya que no era una titulación homologada ni oficial.

A pesar de ello, en la cátedra de Transformación Social Competitiva, Begoña Gómez aparecía como directora junto a José Manuel Ruano de la Fuente, profesor titular del departamento de Ciencia Política de la Complutense. Todos los directores cuentan, al menos, con una licenciatura y con un extenso currículum.

La cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez llegó a contar con una dotación económica de 126.000 euros. Según la descripción de la misma, su objetivo era «acompañar a las empresas en el diseño e integración de una estrategia de impacto social y medioambiental en su estrategia de negocio, dando como resultado una organización más competitiva y mejor para el planeta».