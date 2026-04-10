Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a China con el pasaporte que se niega a entregar al juez de instrucción Juan Carlos Peinado, que la investiga por cinco delitos. El jefe del Ejecutivo y su esposa acudirán al país asiático para una visita oficial entre el 13 y el 15 de abril tras la invitación del régimen comunista, encabezado por el dictador Xi Jinping.

La esposa de Sánchez acompañará al líder tras haber sido invitada por las autoridades chinas a unirse a este viaje, según han informado desde La Moncloa. Presidencia no ha querido aclarar en qué actos concretos estará Begoña Gómez, aunque sí ha confirmado que estará en algunos eventos con la comitiva oficial.

Begoña Gómez está imputada por cinco delitos. El juez Peinado la investiga por malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias e intrusismo. Por su parte, sobre su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez, a sueldo de Moncloa, pesan tres imputaciones, por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El magistrado tiene sobre la mesa cuatro vertientes sobre la esposa de Sánchez: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de su socio Juan Carlos Barrabés; su gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora, a cargo del Estado, al servicio de la mujer del presidente del Gobierno.

El magistrado solicitó a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, también investigada, le entregasen el pasaporte después de que éstas se negasen a dárselos al juez instructor.

Lo hizo después de que aparecieran indicios de que Begoña Gómez y Cristina Álvarez podrían haber coincidido en viajes internacionales. El instructor requirió a ambas investigadas que aportasen sus pasaportes «con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizados por ambas».

Lo pidió mediante una providencia a principios del pasado mes de noviembre y para la que no obtuvo respuesta. Todo ello a pesar de que se lo pidió para cotejar datos imprescindibles para la investigación judicial. Sin embargo, la Policía Judicial comunicó al juez que la esposa de Sánchez se seguía negando a entregar el pasaporte.

Finalmente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez los listados de viajes aéreos de ambas, obtenidos de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP). Los investigadores han detectado 40 vuelos entre las dos, pero que nunca han volado juntas a destinos internacionales en los que se entre con pasaporte.

Visita de Sánchez a China

Sánchez ha viajado ya tres veces al país asiático, una vez cada año desde 2023. Desde el Ejecutivo transmiten que la pretensión de esta cuarta cita es profundizar la relación bilateral con China. Fuentes de La Moncloa indican que ésta es la primera vez que tiene naturaleza oficial, lo que le aporta un estatus más elevado a nivel diplomático, según Presidencia.

Sin embargo, ningún ministro tendrá agenda de trabajo durante las jornadas en las que la comitiva presidencial estará presente en China. Eso sí, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, acudirá a algunos actos meramente institucionales al principio y al fin de la jornada del martes.

Entre las actividades que tendrán lugar durante este viaje, La Moncloa ha comunicado que habrá un banquete con Pedro Sánchez, ofrecido por Xi Jinping, al que no podrán acudir los medios de comunicación. En ese banquete estará presente el primer ministro chino, Li Qiang.

El presidente del Gobierno mantendrá varios encuentros con los principales dirigentes políticos del país en lo que La Moncloa enmarca como el primer objetivo de este viaje, que es profundizar en la relación política con China. Sánchez se reunirá, además de con Xi Jinping y con el primer ministro chino, con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular, Zhao Leji.

El segundo objetivo del viaje es equilibrar la balanza comercial con China, centrándose, ante todo, en la posibilidad del aumento de exportaciones al país asiático. Para ello, el Ejecutivo se reunirá con inversores chinos y grandes empresas que, según La Moncloa, tienen interés en España. No obstante, han evitado detallar los nombres de esas empresas.

Sólo se ha confirmado la presencia de Sánchez en la sede de la tecnológica Xiaomi. De ella han destacado como una de las principales empresas del mundo en software para móviles o de internet de las cosas. Respecto a Huawei, proveedor del Ejecutivo socialista que está en el centro de la polémica después de que EEUU y la Unión Europea advirtieran de sus vínculos con el Gobierno chino, desde La Moncloa evitan pronunciarse.

El tercer objetivo que persigue esta visita, según La Moncloa, es profundizar en la relación en los ámbitos de la educación, cultura y ciencia. En ese marco, Sánchez hará una visita a la Academia China de Ciencias. Además, el líder socialista recibirá un título honorífico en la Universidad Tsinghua, donde también dedicará unas palabras en inglés a los asistentes.