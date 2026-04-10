Sánchez cuela en su viaje a China a un empresario implicado en la desaparición de 80 millones de la Junta

El encuentro empresarial organizado por los gobiernos de España y China con motivo del viaje oficial del presidente Pedro Sánchez al país asiático, previsto del próximo 11 al 15 de abril, incluye la presencia de Ángel Luis Serrano, actual CEO Global de MASPV y ex presidente de Isofotón.

Esta empresa fotovoltaica recibió 80 millones de euros en ayudas públicas de la Junta socialista de Andalucía. Una concesión que se hizo presuntamente de forma fraudulenta, siguiendo el patrón de los ERE irregulares. Y nunca se recuperó este dinero.

Por el caso Isofotón, Serrano llegó a estar investigado por la Justicia, si bien esta causa finalmente se archivó por un defecto de forma o error procesal, en concreto en lo relativo a una ampliación «extemporánea» del plazo de instrucción. En su defensa, este empresario alegó que no había «olido nada de los 80 millones» que la Junta otorgó a la malagueña Isofotón entre 2005 y 2012 (la empresa cobró 44 millones).

El que fuera consejero delegado de esta compañía entre 2010 y 2013 esgrimió que la mayor parte de esas ayudas públicas fueron recibidas en una etapa anterior a su entrada en el Consejo de Administración. Además, aseguró que él «perdió 20 millones de euros» de su patrimonio.

Según su currículum, desde enero de 2014, Serrano ha ejercido como CEO de MASPV, compañía especializada en la energía solar fotovoltaica que tiene actualmente en su Consejo de Administración a Bernardino León Gross, secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el primer Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente, secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2008 y 2011.

Fuentes del sector consultadas por OKDIARIO también ponen de relieve una relación de cercanía entre el propio Serrano y Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno y próximo asimismo a Bernardino León.

En el encuentro económico entre las delegaciones española y china previsto para el 15 de abril en el Regent Hotel de Pekín, será precisamente Manuel de la Rocha Vázquez el conductor de la ponencia en la que participará Serrano. Lo hará por parte del lado español, al igual que Tomás Dagá, consejero de Grifols. La representación china correrá aquí a cargo de Li Fuming, presidente de China Three Gorges, y Yin Tongyue, presidente de Chery.

Este espacio, denominado Innovación y sostenibilidad. Tecnología, I+D y proyectos conjuntos de futuro (Bloque III), tratará sobre «oportunidades de cooperación en innovación, investigación, desarrollo, e impulso de proyectos conjuntos en ámbitos tecnológicos e industriales de futuro», dice un borrador del encuentro al que ha accedido OKDIARIO.

Tras este tercer bloque, tomará la palabra directamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para ofrecer unas «palabras de clausura».

Fichó a Teresa Ribera

Durante la instrucción del caso Isofotón, llegó a haber una orden de busca y captura contra Serrano, que residía en Panamá, por no presentarse a declarar en sede judicial. Además, este empresario también conoce muy bien a la ex ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, hoy vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea.

La ex vicepresidenta tercera del Gobierno de Sánchez llegó a trabajar para Isofotón bajo mandato de Serrano, que la fichó como directiva a través de una «empresa de cazatalentos» y que fue despedida con motivo del cierre de la empresa malagueña, según ha declarado él mismo.

Fue en septiembre de 2012 cuando Isofotón anunció que la ex secretaria de Estado de Cambio Climático sería la nueva directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales de la compañía.

«En estos momentos, en los que el sector se encuentra inmerso en un proceso de transformación, es prioritario reforzar las áreas de nuestra empresa con profesionales que conozcan el mercado internacional y tengan la protección del medio ambiente como base de toda actuación», afirmó Serrano entonces, que siempre ha destacado de Ribera su conocimiento de las renovables.

La ex ministra trabajó ocho meses para esta compañía (entre septiembre de 2012 y mayo de 2013), que acabó en concurso de acreedores, sin recuperarse nunca los 80 millones en ayudas públicas otorgadas presuntamente de manera irregular por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.