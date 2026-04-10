Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, chubascos y viento variable hoy

Hoy, 10 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso, aunque en el norte se notará la presencia de nubes bajas y en el sur y este se incrementarán los intervalos nubosos. Existe la posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales debido a nubes de evolución. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, salvo en el noreste, donde se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente. El viento será predominantemente del este, girando al oeste, con rachas fuertes en algunas áreas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 10 de abril

Cielo nublado y tarde soleada en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 26 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:49, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el día se sienta más cálido de lo que marcan los termómetros. La brisa suave, con vientos que soplan a unos 10 km/h, acariciará la piel, creando un ambiente ideal para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 20:58.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando, dejando paso a un azul más intenso que invitará a salir y disfrutar del aire libre. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, evitará que el ambiente se sienta pesado, permitiendo que la tarde transcurra con comodidad. Con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, es un día perfecto para pasear por las calles de León y dejarse llevar por la calidez del sol que se va despidiendo al caer la noche.

Zamora: nubes y viento con posibles chubascos

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo parcialmente cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 6 km/h y la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un 25% de posibilidades de chubascos.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 28 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría descender a 7 grados, lo que sumado a una humedad que puede llegar al 75% creará un ambiente algo agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido con posibilidad de lluvia

El día amanece en Salamanca con temperaturas frescas que rondan los 10 grados, mientras el sol se asoma a las 07:51. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura suba hasta alcanzar los 28 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 30%, por lo que es recomendable estar preparado por si acaso. El viento soplará de forma suave, con una velocidad media de 5 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La jornada se despedirá con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a 13 grados al caer la noche, justo antes de la puesta del sol a las 20:56.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 29 grados. Aunque se prevé un ligero viento del sureste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad de la temperatura y la tranquilidad del entorno invitan a realizar actividades cotidianas con un toque de frescura y bienestar.

Cielo despejado y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 28 grados por la tarde, lo que promete un ambiente cálido y agradable. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa. La brisa suave del sur, con ráfagas que pueden llegar a los 25 km/h, añadirá un toque refrescante a la jornada.

Palencia: cielo despejado y cambios por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 9°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 25°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 75%. Se recomienda disfrutar del sol en las horas centrales del día, pero estar preparados para posibles cambios en el clima hacia la noche.

Día soleado y agradable al aire libre en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 12 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida.

Aprovecha la jornada para salir a disfrutar del sol, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 11 grados. Con una brisa suave del sureste, será un día agradable para estar al aire libre.

Segovia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26°C por la tarde, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que podrían presentarse algunas rachas de viento de hasta 40 km/h. La humedad, que variará entre el 25% y el 50%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es aconsejable llevar una prenda ligera para disfrutar del día al máximo.

Día soleado y cálido ideal para actividades en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar a las 07:45. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando los 7 grados, pero la sensación térmica será más agradable. La tarde traerá consigo un ligero aumento en el calor, con máximas que tocarán los 28 grados, mientras el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Con una brisa suave proveniente del sur a unos 10 km/h, la jornada se presenta sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La humedad, que oscilará entre el 20% y el 65%, no será un inconveniente. Con 13 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:44, será un día perfecto para actividades al aire libre.