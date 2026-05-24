El PNV se abre a dejar caer a Sánchez: «Es irresponsable que siga más allá de 2026 con una agenda judicializada»

Los indicios de presunta corrupción del PSOE están haciendo insostenible para los socios de Pedro Sánchez mantener su apoyo abiertamente, algo que se ha apreciado en la nueva posición que ha tomado el PNV este domingo tras conocerse el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que acerca aún más al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder independentista vasco ha puesto incluso fecha límite al mandato de Sánchez: 2026. Esteban ha manifestado abiertamente que el socialista no puede aguantar hasta final de la legislatura, dejando al aire la incógnita de qué decisión tomarían sobre una hipotética moción de censura, que hasta ahora ha manifestado que no apoyaría.

Todo esto podría cambiar a la luz de estas últimas declaraciones pronunciadas por el presidente del PNV en Durango, en un acto político que ha celebrado la formación. Es «ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura», defendiendo que «sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada».

Esteban ha aludido a «todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español» y que son «absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental». Una crítica con una repercusión dentro del País Vasco teniendo en cuenta que el PNV gobierna con los apoyos de los socialistas desde 2024, cuyo lehendakari, Imanol Pradales, fue investido tras perder 4 escaños respecto de 2020, y pisándole los talones EH Bildu, al obtener los mismos 27 escaños.

«Aquí no vale todo», ha advertido el presidente del PNV, que ha recordado que «ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero», al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo «absoluto». Aunque se está «en una fase indiciaria de la instrucción» del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno «es muy grave y muy preocupante».

Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez «no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo» porque «esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones». Según ha indicado, el PNV va a «seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales».