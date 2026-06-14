El PP se jacta de Zapatero: «Ahora brilla más que nunca»
Destaca que en Sánchez "confluyen corrupción, Gobierno y partido” como un patrón de conducta estable
El Partido Popular se ha jactado este domingo del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado ya por más delitos que la esposa del presidente del Gobierno. «Ahora brilla más que nunca», declara el PP, en relación a los joyones de Zapatero, valorados en 1,3 millones de euros, y al rosario de delitos que se le imputan: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y contrabando.
Ha sido la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, quien ha ironizado así sobre Zapatero, que la próxima semana tendrá que declarar ante el juez del caso Plus Ultra.
«Parece mentira que aquel socialista, aquel referente de Pedro Sánchez que instituyó el lema ser socialista es tener poco y dar mucho, parece que en su caja fuerte sí que tenía algo que no es poco y eran más de 1.300.000 euros en joyas», ha señalado Fúnez en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la III Carrera Solidaria Madrid con la ELA.
El PP exige aclaraciones sobre la procedencia de estas joyas y sobre los motivos por los que estaban guardadas en un despacho utilizado por el ex presidente. «No sabemos si son regalos que ha recibido después de salir de la presidencia del Gobierno o durante la misma. Estamos esperando que dé sus explicaciones», ha señalado.
Fúnez ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control sobre los responsables públicos, aunque ha cuestionado su eficacia cuando «no existe voluntad de cumplir las normas». En este contexto, considera «paradójico» que quien impulsó un código ético haya acabado «guardando 1.300.000 euros en joyas en su caja fuerte».
La popular ha vinculado este asunto con la llegada del PSOE al Gobierno tras la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy, indicando que quienes accedieron al Ejecutivo con el objetivo de acabar con la corrupción «parece que desde el minuto uno empezaron a corromperse, estando en el Gobierno».
Todo confluye en Sánchez
Además, ha subrayado que los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responden a «un patrón de conducta del sanchismo» y no a «casos aislados» de corrupción.
Fúnez también ha recordado que la próxima semana estará marcada por distintas citas judiciales relacionadas con personas del entorno de Sánchez. «Santos Cerdán era PSOE 100%, Ábalos es sanchismo 100% y la mujer y hermano de Sánchez son 100% él. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez, en su persona confluyen el Gobierno, el PSOE y la corrupción», ha remarcado, anunciando que este domingo el PP ha lanzado una página web con las 15 causas abiertas que tienen Sánchez y su entorno.
«Al final, todo confluye en una sola persona. Partido, Gobierno y corrupción rodea al número 1, al One, que no es otro que P. S. que es Pedro Sánchez», ha denunciado Fúnez, señalando que en cualquier otro país, en parecidas circunstancias un presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, convocado elecciones y habría dimitido, salvo Sánchez, quien se aferra al poder.