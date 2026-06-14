El PP se jacta de Zapatero: «Ahora brilla más que nunca»

El Partido Popular se ha jactado este domingo del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado ya por más delitos que la esposa del presidente del Gobierno. «Ahora brilla más que nunca», declara el PP, en relación a los joyones de Zapatero, valorados en 1,3 millones de euros, y al rosario de delitos que se le imputan: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y contrabando.

Ha sido la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, quien ha ironizado así sobre Zapatero, que la próxima semana tendrá que declarar ante el juez del caso Plus Ultra.

«Parece mentira que aquel socialista, aquel referente de Pedro Sánchez que instituyó el lema ser socialista es tener poco y dar mucho, parece que en su caja fuerte sí que tenía algo que no es poco y eran más de 1.300.000 euros en joyas», ha señalado Fúnez en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la III Carrera Solidaria Madrid con la ELA.

El PP exige aclaraciones sobre la procedencia de estas joyas y sobre los motivos por los que estaban guardadas en un despacho utilizado por el ex presidente. «No sabemos si son regalos que ha recibido después de salir de la presidencia del Gobierno o durante la misma. Estamos esperando que dé sus explicaciones», ha señalado.