El Consell concede 5,5 millones en ayudas a 137 empresas de la DANA para proyectarlas en el exterior

A inicios de mayo de este 2026, la Consellería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, que dirige Marián Cano, lanzó una convocatoria de ayudas a la internacionalización de empresas afectadas por la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. El objetivo era el de reactivar la presencia de esas empresas en los mercados internacionales y mejorar su competitividad en el exterior dos años después de aquella trágica riada. De facto, acompañarlas y facilitarles que vuelvan a mostrar el vigor en la competitividad, que certifiquen sus productos y que protejan sus marcas.

Este mes de agosto, el Consell ha concedido un volumen total de 5,5 millones de euros en ayudas a la internacionalización a un total de 137 empresas que en su día se vieron afectadas por la DANA. Todas recibirán el 100% del total de los gastos elegibles solicitados.

La concesión de las citadas subvenciones se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El Consell considera, y así lo ha expuesto Marián Cano, que la internacionalización es una herramienta «esencial» para fortalecer la competitividad de las empresas valencianas y diversificar sus mercados. Por ello, la Administración autonómica sigue trabajando para que «ninguna empresa vea frenado su potencial de crecimiento a consecuencia de la DANA».

Las ayudas ahora concedidas financiarán, entre otras actuaciones, la participación en ferias internacionales, las actuaciones relativas a planes de marketing internacional, los servicios relacionados con el proceso de registro de marca, vigilancia y otros servicios de la propiedad intelectual, el proceso de certificación, homologación y registro de productos, la nueva contratación de personal cualificado en comercio exterior, los gastos de consultoría estratégica o los gastos no corrientes e imprevisibles derivados del conflicto en Irán. Además, se ha incorporado una mayor flexibilidad en la ejecución de los proyectos en caso de que se produzcan circunstancias imprevisibles.