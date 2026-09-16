Los menas de Ceuta agitan banderas españolas al grito de «¡Viva Sánchez!» para exigir su traslado a la península

Alrededor de 100 menas de los más de 1.000 que aún continúan en Ceuta y sobre cuya responsabilidad, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que «preguntarle a Vivas», agitan banderas españolas al grito de «¡Viva Pedro Sánchez!» en la Playa del Trampolín, mientras exigen ser trasladados a la península ibérica.

Justo a la entrada de la conocida playa de Ceuta se encuentran un centenar de inmigrantes ilegales, en su inmensa mayoría menores de edad, con pancartas, diciendo que ellos deben estar en España. Para ello, piden ayuda a Pedro Sánchez, al que también elogian a viva voz.

«¡Viva Pedro, viva Pedro, viva España!», gritan los invasores en una de las playas de Ceuta donde se han instalado. Además, exigen su traslado a la península y piden que el Gobierno central y su presidente les defiendan. «Queremos protección, Pedro Sánchez», también vociferan.

OKDIARIO ha podido hablar con varios de los menas que han realizado la concentración en la Playa del Trampolín y aseguran que «están hartos» de vivir, dormir y comer en la playa. Además, lamentan no tener trabajo y tener que estar todo el día en esta localización y en la calle. Muchos de los invasores venían con la idea, dicen, de que al entrar a España el Gobierno central les iba a brindar protección y fomentar su traslado a la península ibérica, motivo por el cual siguen loando a Pedro Sánchez.

Esta concentración de menas se produce horas después de que Sánchez, a su salida del Congreso de los Diputados tras la sesión de control al Gobierno, haya eludido su responsabilidad sobre los ilegales menores de edad que han llegado a Ceuta desde el 30 de julio. «Eso pregúntaselo a Vivas», ha respondido el jefe del Ejecutivo a una periodista que le ha preguntado «cómo explican» desde el Gobierno «que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta» mes y medio después de la entrada masiva.

El Pedro Sánchez más chulesco ha respondido dejando la responsabilidad al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la continuación de una actuación en el Congreso en la que, previamente, ha utilizado la callada por respuesta para no atender a las cuestiones que le ha presentado el líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las reuniones del presidente del Gobierno con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

Los invasores toman las playas

La concentración en la Playa del Trampolín no es un hecho aislado y es que, además de en esta playa, los inmigrantes que han invadido Ceuta también se han asentado en dos zonas cercanas del litoral. Tal y como ha informado OKDIARIO, alrededor de 2.800 inmigrantes ilegales que continúan en la ciudad autónoma después de la invasión del 30 de julio han colonizado también la Playa de Benítez y la Playa de Calamocarro, ambas cercanas al Trampolín, para expandir sus campamentos.

Los invasores aseguran a OKDIARIO que no van a cambiar de emplazamiento. «No nos moverán hasta que llueva», mantienen, mientras los policías que custodian la zona aseguran tener previsto enviar durante esta semana a la mayoría de los inmigrantes asentados en las playas a un nuevo centro, cerca del Puerto de Ceuta, si bien, en estos momentos, también reconocen que «no se puede contener» a tal número de personas y que las playas de Calamocarro y Benítez son «el sitio menos malo» donde pueden permanecer en estos momentos los invasores.