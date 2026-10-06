El nuevo decretazo elimina la ridícula referencia a Maricarmen como víctima de la «dictadura» y el «machismo»

El nuevo decreto de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado la descripción de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años con movilidad reducida desahuciada de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro, como una «víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura». La nueva redacción, aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, sólo dice de la octogenaria que «despertó la conciencia colectiva».

El Ejecutivo socialista ha vuelto a sacar adelante este martes los dos decretos de vivienda que aprobó al calor de las manifestaciones por la crisis habitacional que culminaron con la acampada en la madrileña Puerta del Sol. Ambos textos legales decayeron esa misma semana en un pleno extraordinario del Congreso.

En aquel primer decreto, el Gobierno dijo en el preámbulo que Maricarmen «no es solo un número» y la calificó como víctima del franquismo. Sin embargo, vivió en un piso cuya renta era de 200 euros, a lo que hay que sumar entre 220 y 250 euros de gastos. Pagó menos de 500 euros durante los 70 años que vivió en ese inmueble en virtud de los conocidos como alquileres «de renta antigua». Este tipo de arrendamientos se regulaba en una ley aprobada durante la dictadura de Francisco Franco. Y se eliminaron durante el Gobierno socialista de Felipe González.

El Gobierno aludía en el anterior decreto, sin mencionarla, a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que fijó alquileres con rentas limitadas de forma vitalicia e incluso permitía que los descendientes pudieran heredar esos alquileres. Sin embargo, el Gobierno socialista de Felipe González eliminó este tipo de arrendamientos.

Una legislación posterior de 1985, el llamado decreto Boyer aprobado por el Ejecutivo socialista, derogó este tipo de arrendamientos y, posteriormente, otra legislación socialista de 1994 fijó la redacción para eliminar este tipo de arrendamientos. Aun así, estableció una disposición transitoria para permitir continuar con estos alquileres que se habían firmado antes del decreto Boyer que aprobó el PSOE.

Decreto corregido

Sin embargo, el nuevo decreto elimina esa referencia y dice que el decreto «no es singular». En su lugar, asegura tener una «vocación global» para llegar a «millones de personas».

«El desahucio de María del Carmen Abascal despertó la conciencia colectiva, y por eso este texto se dirige a la mayoría social que necesita una vivienda para vivir y desarrollar su proyecto de vida», reza esta nueva parte de la ley.

Lo que sí permanece igual es el párrafo en el que alude al desahucio de Maricarmen como un «fracaso social e institucional». «Si las administraciones públicas cierran cualquier perspectiva de acción sobre la redistribución, la justicia social y de modificación de un ordenamiento jurídico que, aun siendo cumplido, supone un fracaso social e institucional, como ha ocurrido con el caso de Maricarmen Abascal, resulta del todo contradictorio e incoherente afirmar que esas mismas administraciones están cumpliendo con los principios rectores de la política social y económica y las condiciones del artículo 9.2 de la norma fundamental del Estado», reza el nuevo decreto, de un modo similar al previo.

Decretos similares, nuevos comicios

El rechazo a los decretos, junto con las movilizaciones sociales, provocó que Sánchez anunciase este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

«Me van a permitir que se transmita la indignación por parte del Gobierno de que estas medidas no salieran adelante la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados», aseguró el dirigente socialista este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se volvieron a sacar adelante esos decretos.

«Tengo la convicción de que si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el Gobierno va a continuar gobernando dando respuesta a los problemas de la gente», justificó el dirigente socialista.