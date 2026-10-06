Así achican agua en plena tormenta los radicales de izquierda acampados en la Puerta del Sol

Las fuertes lluvias en Madrid también golpean a la Puerta del Sol la tarde de este martes, donde grupos radicales de izquierda continúan acampados en protesta por la situación de la vivienda en el país. Las rachas de viento han destrozado algunas tiendas de campaña y toldos. Usuarios de redes sociales han publicado imágenes donde se ven a los campistas achicando agua en plena tormenta, evitando que se les inunde la zona de la acampada, pero con poca suerte.

El protagonista del duodécimo día de la acampada en la Puerta del Sol ha sido el temporal que azota a media España y que la tarde de este martes ha llegado a la capital con mucha fuerza. La plaza se ha visto inundada por la acumulación de agua y las rachas de viento han destrozado una de las lonas que protege a las tiendas de campaña que se aferran al suelo para no salir volando por los aires.

Con cubo y escoba en mano, los campistas que aún se reúsan a marcharse de Sol tras la despedida el pasado viernes del Sindicato de Inquilinas achican el agua para que las tiendas de campaña que han sido usadas varios días como hogar no naveguen entre las calles del centro de Madrid.

El Sindicato de Inquilinas se ha salvado del temporal, ya que a las 20:00 horas del pasado viernes anunciaron la decisión de dejar la acampada para, según ellos, concentrarse en la convocatoria de la huelga general anunciada por los sindicatos UGT y CCOO.

Los conciertos de la Hispanidad, afectados por la acampada

La Comunidad de Madrid ha informado de que diez conciertos programados para el Día de la Hispanidad 2026 en la Puerta del Sol han sido trasladados a la explanada de Madrid Río. El nuevo escenario acogerá desde los días 9 y 12 de octubre las presentaciones de Lin Cortés, PATAX, Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera, 091, Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, dio a conocer estos movimientos el pasado viernes, donde avanzó que existía un «Plan B» para trasladar los conciertos a otros sitios si duraba la acampada en la Puerta del Sol.