El PP desmonta la mentira de Sánchez: la custodia de los menas es suya y no de Vivas porque hubo una «invasión»

El gesto chulesco del jefe socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados, endosando al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), la tutela y acogida de los 1.000 menas que vagan por la ciudad autónoma tras el asalto de los días 30 y 31 de julio, ya tiene respuesta de la dirección de los populares. Según fuentes de Génova, Vivas no tiene la tutela de estos menores porque hubo una «invasión», de modo que la competencia en este caso es «estatal», y por tanto, corresponde al Ejecutivo del propio Sánchez.

«Las competencias de menores si afectan a la integridad territorial del país, son de ámbito estatal», remarcan las fuentes citadas, que remiten a dos acuerdos europeos para promover la devolución de estos menores a Marruecos: el Pacto sobre Inmigración y Asilo y el Reglamento de Retorno de la UE.

«La tutela de la ley de menores es distinta a la utilización de la inmigración para impactar en la integridad territorial de un país. Estamos ante una instrumentalización de la inmigración para afectar al orden público y la integridad territorial de España», enfatizan las fuentes de Génova. «La legislación de menores está para otra cosa», añaden.

Tales fuentes recuerdan además que Sánchez se pronunció en Ceuta el 31 de julio sobre una «violación de la integridad territorial de España», pero luego «cambió de opinión en La Mareta», critican sobre el giro que dio el argumentario de Moncloa durante las vacaciones del presidente, cuando el Ejecutivo pasó a hablar de «crisis humanitaria».

De esta forma, las fuentes de la dirección del PP lamentan que el líder socialista apunte ahora al presidente de Ceuta. «Vivas aquí no es el culpable, es la víctima», recalcan. «Lo que ha hecho Sánchez esta mañana con Vivas le define, muestra cómo es él, su insensibilidad con los ceutíes», sostienen.

Además, las fuentes populares ponen de relieve que Marruecos se ha pronunciado en las últimas horas a favor del retorno de los invasores, también los menores, a través de un comunicado y mediante un correo electrónico enviado a eurodiputados, donde Rabat «se compromete a readmitir a todas las personas afectadas», dice ese mensaje.

Ante ello, desde Génova emplazan al jefe del Gobierno a «sentarnos» para buscar una solución y pedir a Marruecos que permita el retorno de estos inmigrantes ilegales, que el PP cifra en 13.000, según el número que baraja el Gobierno de Vivas.

Feijóo visita Melilla

Asimismo, para el equipo de Alberto Núñez Feijóo -que viajará a Melilla este jueves y viernes- es fundamental que el Ejecutivo refuerce la presencia de funcionarios en Ceuta para filiar a los irregulares y devolverlos a Marruecos. «Se puede hacer en cuatro días», apuntan, al tiempo que critican que el Gobierno sí haya destinado muchos más recursos humanos y económicos, con externalizaciones de contratos, a realizar los trámites de la nacionalización por medio de la polémica Ley de Nietos, ahora suspendida por el Supremo en lo referente a las inscripciones electorales.

Desde el PP, se oponen de plano a aceptar que los menores sean repartidos por las comunidades autónomas donde gobiernan, puesto que ello tendría un importante efecto llamada. «Deben ser todos devueltos, sin excepción», reclaman.

Y sobre dicho efecto llamada, como el que provocan también las palabras de Sánchez hablando de 10.000 plazas de acogida en Ceuta, las fuentes populares se pronuncian de esta manera en privado: «Si trasladas a 20.000 ilegales a la Península, entrarán otros 20.000. Es la teoría de los vasos comunicantes», apostillan.

Otras fuentes de Génova lo explican así: «Si repartes a estos menores por las comunidades autónomas, mañana los tienes multiplicados por cinco, no es una cuestión de humanidad», señalan, apostando por la reagrupación familiar en el país de origen o por la custodia de los servicios sociales de Marruecos.