Muere un conductor tras invadir el sentido contrario y chocar contra varios vehículos junto a la rotonda de Son Llàtzer

Un conductor ha fallecido este martes por la tarde tras sufrir un grave accidente de tráfico junto a la rotonda de Son Llàtzer, en Palma. El siniestro se ha producido alrededor de las 19 horas y se han visto implicados varios vehículos.

Los hechos han ocurrido en las inmediaciones de la rotonda situada junto a Son Llàtzer, donde, por causas que todavía se están investigando, el conductor de un Nissan habría comenzado a circular en sentido contrario. Se trata de un varón de nacionalidad española de algo más de 70 años.

Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el turismo habría accedido inicialmente a la glorieta de forma incorrecta y posteriormente habría continuado por uno de los accesos de la vía conectora, conocida también como segundo cinturón, circulando en dirección contraria.

Durante su recorrido, el vehículo habría invadido la calzada y terminado colisionando contra varios vehículos. El accidente ha provocado además varios heridos, aunque en principio presentarían carácter leve.

Una de las primeras hipótesis que se manejan es que el hombre pudiera haber sufrido algún tipo de indisposición mientras se encontraba al volante. Esta circunstancia podría explicar la pérdida de control del vehículo, la invasión de la señalización y su posterior circulación en sentido contrario. No obstante, se trata únicamente de una hipótesis inicial y deberá ser confirmada por la investigación y los correspondientes informes médicos.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado numerosas patrullas de la Policía Local de Palma, así como efectivos de la Policía Nacional y varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han hecho cargo de las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente y esclarecer qué provocó que el vehículo comenzara a circular en dirección contraria.

La investigación permanece abierta mientras los servicios policiales trabajan para reconstruir la secuencia del accidente ocurrido junto a la rotonda de Son Llàtzer. Los heridos han sido atendidos por personal del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061)