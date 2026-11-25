Los buffets libres se han consolidado como una alternativa habitual para quienes quieren disfrutar de una gran variedad de platos por un precio cerrado. Su principal atractivo está en la posibilidad de repetir tantas veces como se quiera sin tener que pagar por cada elaboración. Detrás de esta fórmula aparentemente sencilla existe una estrategia empresarial en la que cada alimento cuenta y las preferencias de los consumidores pueden marcar una diferencia importante en los beneficios.

No todos los productos que se ofrecen en estos restaurantes tienen el mismo coste para el establecimiento. Por ejemplo, el arroz, los fideos o las patatas permiten mantener un margen de beneficio más amplio, pero alimentos como los gambones o los bogavantes requieren una inversión mucho mayor. Jiale Pan, chef y propietario de varios negocios de hostelería en España, ha argumentado quiénes son los clientes más rentables para este tipo de establecimientos.

Los clientes que más complican las cuentas del buffet

«Los más rentables podemos decir que son los españoles y los que vienen en familia», explicó Pan durante su participación en el pódcast de YouTube Un chino y medio. Según el cocinero, estos clientes suelen decantarse por elaboraciones como el arroz frito, las patatas o los fideos, alimentos cuyo coste para el restaurante es considerablemente menor que el de otros productos.

En la cara opuesta, el chef no dudó en señalar a los clientes menos rentables para su negocio: «Sin lugar a duda, el top uno de no rentables son los chinos». Para explicar su respuesta, describió una situación que ocurre en su restaurante: «Si te ve unos gambones ahí, es exagerado, se coge la bandeja entera y pide que se lo hagas». Esta elección puede elevar considerablemente los gastos del negocio.

La mentalidad de aprovechar al máximo el precio pagado

Pan también explicó que este comportamiento está relacionado con la intención de aprovechar al máximo el dinero que cuesta acceder al buffet. «Los chinos tienen una mentalidad; no tengo que salir perdiendo, tengo que salir ganando y comiendo», comentó el propietario. Esta forma de entender este tipo de establecimientos lleva a algunos consumidores a priorizar los alimentos más caros para intentar sacar el máximo partido a la tarifa fija.

El propio cocinero recordó que él también llegó a ofrecer bogavantes en uno de sus buffets y que pudo comprobar de primera mano cómo reaccionaban algunos clientes. «Cuando una persona ya sabe que tú tienes bogavante, ya está ahí con la pinza esperando», relató. Sin embargo, también explicó que el negocio puede compensar ese gasto gracias a otros consumidores, como los niños o quienes prefieren platos más económicos.