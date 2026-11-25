Una pareja de españoles que ha emigrado a Noruega para buscar un futuro mejor fuera de nuestro país ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que han explicado los motivos que les han llevado a hacer las maletas. Estos jóvenes han dejado claro en una reflexión viral que decidieron dejar la península en busca de la prosperidad que no pudieron encontrar durante los 12 años de relación que mantuvieron en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la situación de esta pareja de españoles que ha tenido que dejar España para marcharse a Noruega.

Este es uno de los grandes dramas de la España de Pedro Sánchez: los jóvenes que han tenido que abandonar su casa y el país para buscarse un futuro mejor en otro punto de Europa. A pesar de que el aún presidente presuma cada vez que pueda de los 22 millones de trabajadores, lo cierto es que una gran parte de ellos sufren las consecuencias de desempeñar su actividad laboral en un país con sueldos precarios donde el precio de la vida ha subido más que los salarios.

Y esto incumbe aún más a los más jóvenes, con sueldos más bajos, y que tienen que iniciar una vida con la nula posibilidad de comprar un piso, y tener que invertir más del 50% de su sueldo en un alquiler. Por ello, a muchos no les ha quedado otra alternativa que buscarse un futuro en otro territorio de Europa en el que pueden acceder a un sueldo más elevado y ahorrar para poder comprar un piso. Esto es lo que ha hecho esta pareja de españoles que vive en Noruega y que ahora ha explicado los motivos que le llevaron a abandonar el país.

La pareja que ha abandonado España para irse a Noruega

«El otro día os contaba que España me ha fallado en muchas cosas y hay mucha gente que me ha preguntado cuál fue el detonante que hizo que decidiéramos dejar España y darla por perdida», comienza diciendo el vídeo publicado por David, un español que junto a su pareja ha decidido hacer una nueva vida en Noruega, concretamente en la ciudad de Bergen.

«Llevaba muchos años con la mosca detrás de la oreja pensando en irme de España y emigrar a Noruega. Yo ya me había informado bien. Yo sólo hacía que pensar en el futuro, en nuestro futuro juntos como pareja; no veíamos prosperidad ninguna…», dice este trabajador español que pone algunos ejemplos como «comprar una cosa» y «ya no te digo de tener hijos, era impensable».

«Nos negamos rotundamente a traer una vida al mundo viviendo en España. ¿Por qué me diréis mucho? No creo que haga falta decir el porqué», dice David, que deja claro que: «El sol y la cerveza a dos euros no le van a dar de vivir». «Por mucho que lo digas, si tienes ilusión de ser padre, pues al final acabas cediendo», reflexiona.

«No solamente nos vinimos por el dinero, que es algo que a la gente todavía le cuesta entender bastante. Hay conciliación, hay respeto en el trabajo, hay seguridad, hay prosperidad, cosa que en España no hay», cuenta en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones.

«Para nosotros ha sido más fácil construir una nueva vida aquí en Noruega que la que estábamos intentando construir en España. O sea, 12 años de relación en España, cero posibilidades de comprar un piso. Ahora, poco más de dos años en Noruega, y ya tengo mi piso y viviendo tranquilamente sin la puñetera soga al cuello», informa en el vídeo para terminar con una pregunta: «¿De verdad merece la pena quedarse en España si crees que no puedes avanzar?».