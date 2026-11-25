La infancia de Manolo García estuvo marcada por dos mundos muy diferentes, primero en el barrio obrero de Poblenou, en Barcelona, y luego los veranos en Férez, el pueblo de Albacete del que procedía su familia. El cantante, que cumplió 71 años en agosto de 2026, ha recordado cómo era crecer en aquella España de los años sesenta, cuando los niños pasaban buena parte del día fuera de casa y encontraban entretenimiento en los elementos más cotidianos. Una experiencia que le dejó una huella profunda y que resume con una palabra, que es libertad.

Los veranos en un pueblo de Albacete

En una entrevista, Manolo García recordó sus temporadas en Férez, una localidad de la provincia de Albacete situada en el entorno de la Sierra del Segura. Allí disfrutaba de una infancia muy distinta a la que conocía en Barcelona. Los animales, los caminos rurales, las conversaciones con sus abuelos y los juegos con otros niños formaban parte de su día a día.

El artista describió un ambiente en el que los animales convivían con las personas y las tareas agrícolas estaban presentes en las calles. Burros, mulas y gallinas formaban parte del paisaje habitual, mientras que muchas familias criaban sus propios animales para garantizar el sustento. «Esa España yo la he vivido, y la sensación que un niño obtiene de todos esos acontecimientos y de ese modo de ser y estar es de libertad», explicó.

Una infancia humilde en Barcelona

Pero sus recuerdos no se limitan al entorno rural. Manolo García nació en Barcelona en 1955 y creció en Poblenou, un barrio obrero al que llegaron sus padres desde Albacete para buscarse un futuro mejor. Su familia tenía pocos recursos y las necesidades básicas no siempre estaban cubiertas. En una entrevista anterior recordó que su vivienda no disponía de agua corriente y que tenía que acudir a las fuentes públicas con recipientes para llevar agua a casa.

Tampoco tenían ducha y la iluminación dependía de unas pocas bombillas de escasa potencia. El propio cantante ha explicado que durante su infancia no fue plenamente consciente de la pobreza en la que vivía su familia, porque aquellas circunstancias eran habituales en su entorno. Con el paso de los años comprendió el esfuerzo que habían realizado sus padres para sacar adelante a sus hijos.

De los recuerdos de infancia al éxito musical

Aquellas experiencias convivieron con una vocación artística que terminó convirtiéndolo en uno de los músicos más reconocidos de España. Antes de alcanzar la popularidad con El Último de la Fila junto a Quimi Portet, el cantante Manolo García pasó por formaciones como Los Rápidos y Los Burros. En 1985 comenzó la etapa de mayor éxito del dúo, que dejó canciones tan conocidas como Insurrección y Aviones plateados.

En 1998, ambos músicos separaron sus caminos y Manolo García inició una carrera en solitario que también cosechó un importante reconocimiento. Además de la música, ha desarrollado su faceta como pintor y escultor.

Sus recuerdos de Férez y Poblenou permiten entender mejor su personalidad y su manera de mirar el mundo. Dos escenarios muy diferentes que marcaron su infancia y que, décadas después, siguen formando parte de su identidad artística.