El deseo y el autodescubrimiento queer están de moda este año en el cine europeo, especialmente entre las candidatas al Oscar a la Mejor Película Internacional. Al éxito internacional de La bola negra y al crecimiento exponencial de Rose se suma ahora el último tráiler de Coward, el drama bélico gay sobre la Primera Guerra Mundial que aspira a hacerse un hueco en la categoría autoral de la alfombra roja y poder plantarle cara a la apuesta de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La película de Lukas Dhont fue la elegida por Bélgica para representar al país en la ceremonia que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles, California, el 15 de marzo de 2026. Aunque para conocer las nominadas finales, tan solo deberemos esperar al 21 de enero. Por el momento, La bola negra sigue siendo la gran favorita, pero la crítica también ha situado a Coward entre lo mejor del año, con sus dos protagonistas, Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, llevándose la Palma de Oro a la mejor interpretación masculina. No obstante, ¿de qué trata realmente el último trabajo de Dhont?

Tráiler de ‘Coward’: un épico romance gay en la Primera Guerra Mundial

Según MUBI, su distribuidora internacional, el planteamiento oficial de Coward (Cobarde en España) es el siguiente: «Rodeados de brutalidad, pero unidos por la ternura, dos soldados de la Primera Guerra Mundial encuentran un frágil santuario de amor y arte entre las sombras de las trincheras belgas. Cobarde plantea una pregunta profunda para una generación enviada a la guerra: Cuando el mundo exigía violencia, ¿Es retirarse el verdadero acto de valentía?».

En medio de la violencia bélica, estos dos protagonistas intentarán huir de la brutalidad del conflicto, cuestionando las nociones del heroísmo e intentando levantar el ánimo de sus compañeros con un grupo teatral.

En la cinta, Dhont vuelve a explorar las relaciones de camaradería y amor entre hombres, cuatro años después de su último éxito. A sus 35 años, el jovencísimo realizador puede presumir de haber estado nominado en dos ocasiones a los Oscar por sus dos anteriores largometrajes, Girl (2018) y Close (2022). Siendo por derecho propio uno de los autores más prometedores del séptimo arte del viejo continente.

Aparte de Macchia y Campagne, el resto del reparto se completa con Jonas Wertz, Jef Jacobs, Mathieu Carpentier, Anaëlle Fournier y Mistral Guidotti. De momento, Coward tiene un 95% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y un 7,2/10 en Filmaffinity.

¿Cuándo se estrena en España?

Todavía tendremos que esperar un poco para poder ver Coward en los cines españoles. La cinta de MUBI llegará a la cartelera el próximo 1 de enero de 2027.