Francisco de Goya es uno de los grandes nombres de la pintura española, pero su obra fue mucho más allá de los retratos de la corte o de las escenas que reflejaban la sociedad de su época. El artista aragonés también utilizó sus dibujos y grabados para expresar sus inquietudes sobre el comportamiento humano, la superstición y los peligros de dejarse llevar por determinadas creencias. Y algunas de aquellas reflexiones, realizadas hace más de dos siglos, siguen teniendo sentido en la actualidad.

Una de las más conocidas aparece en El sueño de la razón produce monstruos, un grabado de 1799 perteneciente a la serie Los caprichos. En él, Goya plantea una cuestión que afecta tanto a la creatividad como a nuestra manera de interpretar la realidad. Su pensamiento queda recogido en una explicación manuscrita conservada en el Museo del Prado, tradicionalmente relacionada con el artista, donde se lee: «La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles; unida con ella es madre de las artes y origen de sus maravillas». Una frase que permite comprender mejor qué quería expresar con aquella inquietante imagen.

Francisco de Goya: «La fantasía, aislada de la razón, sólo produce monstruos imposibles»

Para entender las palabras de Goya conviene recordar el momento histórico en el que vivió. El siglo XVIII estuvo marcado por las ideas de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía el conocimiento, el pensamiento crítico y la razón frente a la ignorancia y las supersticiones. El pintor mantuvo relación con algunos representantes de estas ideas en España, entre ellos Gaspar Melchor de Jovellanos.

Cuando Goya advierte sobre los monstruos que puede producir la fantasía abandonada de la razón, está señalando los peligros de una imaginación que no encuentra límites en el pensamiento racional. Sin embargo, la segunda parte de su reflexión resulta igualmente importante. El artista considera que ambas facultades pueden complementarse y que, cuando trabajan juntas, permiten crear obras extraordinarias. Así lo explica también la Fundación Goya en Aragón al analizar las distintas interpretaciones de este grabado.

De este modo, la frase puede interpretarse también desde una perspectiva cotidiana con la imaginación que permite concebir posibilidades diferentes, mientras que la razón ayuda a examinarlas y distinguir entre aquello que tiene fundamento y lo que responde únicamente a nuestros temores o creencias. Goya trasladó esa relación a su trabajo artístico, donde combinó escenas fantásticas con una observación crítica de la sociedad.

El sueño de la razón produce monstruos, el grabado más conocido de Los caprichos

En 1799, Goya publicó Los caprichos, una colección de 80 grabados en la que abordó numerosos comportamientos de la sociedad española. La superstición, los matrimonios por conveniencia, la ignorancia y los abusos de poder aparecen representados mediante escenas que mezclan personajes reconocibles con situaciones grotescas. El artista recurrió al humor, la ironía y la exageración para cuestionar costumbres que consideraba perjudiciales.

La estampa número 43 es una de las más conocidas de toda la serie. En ella aparece un hombre dormido sobre una mesa, identificado habitualmente con el propio Goya. A su alrededor se concentran búhos, lechuzas, murciélagos y otras criaturas nocturnas que parecen surgir mientras permanece con la cabeza apoyada entre los brazos. Una de las aves incluso le ofrece un instrumento de dibujo, detalle que relaciona directamente aquella escena con su actividad artística.

Según explica la historiadora Sandra Afonso Tabares en Historia-Arte.com, el grabado estaba pensado inicialmente para ocupar la portada de la colección, aunque finalmente Goya decidió utilizar un autorretrato. También realizó varios estudios preparatorios antes de llegar a la composición definitiva, modificando algunos elementos hasta incorporar la inscripción que da título a la obra.

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La crítica de Goya a la sociedad y su manera de entender la creatividad

La elección de estos animales tampoco fue casual. Los murciélagos y las criaturas nocturnas podían asociarse con la oscuridad y la ignorancia, mientras que los búhos admitían interpretaciones relacionadas tanto con la sabiduría como con la superstición. Esa ambigüedad explica por qué la estampa sigue despertando distintas lecturas entre los historiadores del arte.

Goya encontró en el grabado una libertad expresiva que no siempre tenía en los encargos oficiales. Podía representar situaciones incómodas, criticar determinados comportamientos y utilizar personajes imaginarios para hablar de problemas reales. Su mirada resultó especialmente atrevida en una sociedad donde cuestionar a las instituciones religiosas o a los grupos privilegiados podía ocasionar dificultades.

De hecho, la circulación de Los caprichos fue breve. Tras anunciarse su venta en Madrid, el artista decidió retirarlos, una decisión habitualmente relacionada con el temor a posibles represalias. Años después, en 1803, entregó las planchas al rey Carlos IV. Aquella preocupación por la libertad de pensamiento quedó plasmada en una obra donde la imaginación desempeña un papel fundamental, pero necesita de la razón para desarrollar toda su capacidad creadora. Una idea que Goya expresó mediante sus monstruos, sus sueños y una frase que continúa siendo objeto de interpretación más de doscientos años después.