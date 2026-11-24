Las casas de apuestas internacionales continúan haciendo sus cábalas de cara a las elecciones generales del 29-N. El favoritismo de Alberto Núñez Feijóo ha quedado claro desde el primer momento en los operadores europeos, pero en Estados Unidos también han abierto mercados y conceden, a cinco días de los comicios, un 76% de probabilidades a la victoria del PP como partido con más escaños, y hasta un 87% a la mayoría absoluta de populares y Vox para formar un gobierno de coalición.

Polymarket, una de las principales plataformas de apuestas de EEUU, especializada en mercados de predicción, refleja en sus cotizaciones el favoritismo del PP en las próximas elecciones frente al PSOE de Pedro Sánchez. Así, concede un 76% de opciones al triunfo de Feijóo, mientras que las probabilidades de sorpaso del PSOE oscilan entre el 24% y el 25%, dejando a Sánchez aproximadamente una cuarta parte de las opciones de lograr la remontada el 29-N.

Este tipo de mercados son también los que ofrece otra plataforma de apuestas norteamericana, Kalshi. En estos, los usuarios compran y venden contratos vinculados a un acontecimiento, mientras que el precio fluctúa en función de la oferta y la demanda. Cada contrato ganador se liquida por un dólar y cada contrato perdedor por cero.

Trasladado al sistema de cuotas que utilizan habitualmente las casas de apuestas europeas, el porcentaje que otorga Polymarket al triunfo del PP equivale a una cuota de 1,32 euros por cada euro apostado, mientras que la victoria del PSOE, tomando como referencia el 25%, se pagaría a cuatro euros por euro apostado. Es decir, una apuesta de 10 euros reportaría un beneficio de 3,16 euros en el caso de que Feijóo ganara en escaños las elecciones, mientras que ascendería a 30 euros si fuera Sánchez quien lo consiguiera, sin tener en cuenta las posibles comisiones.

Mayoría absoluta de PP y Vox

Polymarket también ha abierto diferentes mercados relacionados con la composición del Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del próximo domingo. Entre ellos figura la posibilidad de que PP y Vox alcancen conjuntamente los 176 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Este escenario debe diferenciarse del que plantea Kalshi en otro de sus mercados electorales, en el que los usuarios apuestan sobre la posibilidad de que populares y Vox alcancen conjuntamente el 50% de los votos. Polymarket –y Kalshi–, a diferencia de otros grandes operadores estadounidenses, como FanDuel, DraftKings, BetMGM o Caesars Sportsbook, centra gran parte de su actividad en acontecimientos políticos, con un sistema de apuestas diferente al de sus competidores, cuyo negocio se concentra principalmente en las apuestas deportivas.

Las apuestas en España

En España, las principales casas de apuestas han mostrado cambios con respecto a los datos de la pasada semana. Núñez Feijóo sigue siendo claro favorito en los pronósticos de cara a ganar las elecciones generales y también a convertirse en presidente del Gobierno, aunque Sánchez fuera la lista más votada.

Sin embargo, la evolución de Sánchez en los últimos días en los pronósticos lleva a que las casas de apuestas consideren a Feijóo menos favorito. La mayor variación se ha producido en Winamax, donde el triunfo sanchista ha pasado de pagarse a 5 euros por cada euro apostado el pasado 16 de noviembre a 2,50 euros este martes, lo que supone una reducción del 50% de su cuota. Por su parte, el triunfo de Feijóo también ha cambiado, pasando de una cuota de 1,10 euros a 1,35.

En estos momentos, Betfair es el pronosticador que más opciones concede al PP y que, por ende, cuota más baja da a los de Feijóo, con 1,17 a la hora de considerar un triunfo en las elecciones como lista con más escaños. Por su parte, Bwin, Sportium y Bet365 pagan el triunfo de los populares a 1,25 euros por cada euro apostado.

La formación de un Gobierno de PP y Vox se paga con cuotas entre 1,22 y 1,25, por los 4 euros de la mayoría de casas para que repita un Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez junto con sus socios comunistas y, en caso de ser necesario, separatistas vascos y catalanes.