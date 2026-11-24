El buen rendimiento de Ronald Araujo en el Liverpool era una de las grandes noticias para el FC Barcelona de cara a los ingresos que podrían obtener de una futuro venta. Desde Inglaterra, ponen freno a las expectativas culés sobre un posible traspaso del defensor al conjunto red. El central uruguayo salió cedido a la Premier League el pasado verano y cuenta con una opción de compra de 55 millones de euros. Las últimas informaciones apuntan a que el Liverpool no estaría dispuesto a pagar más de la mitad del precio de traspaso fijado por el Barça para hacerse con sus servicios.

Después de varias temporadas a un nivel decepcionante en Barcelona, Ronald Araujo ha recuperado la sonrisa en el conjunto de Merseyside. Establecido como titular en el once de Andoni Iraola, las lesiones también le han respetado y permitido volver a rendir a buen nivel sobre el césped. Pese al rendimiento exhibido en Anfield durante el primer tercio de la temporada, el Liverpool no parece dispuesto a realizar un gran desembolso por el charrúa.

El ciclo de Ronald Araujo en el FC Barcelona se interrumpió en el último mercado de fichajes con su marcha al Liverpool. Después de seis temporadas como jugador de pleno derecho del primer equipo, el defensor se marchó cedido a Inglaterra para comenzar una nueva etapa. Con contrato hasta 2031, la salida de Araujo pese a la corta nómina de centrales con la que cuenta Hansi Flick evidenció que el uruguayo no entra en los planes del Barcelona. Con su marcha en verano, en Can Barça aligeraron su límite salarial con una cesión en la que el Liverpool paga la totalidad de la ficha.

El Liverpool se aleja de las pretensiones del Barça

El buen inicio de temporada de Araujo en Liverpool hizo soñar al FC Barcelona con que en Anfield ejecutaran la opción de compra de 55 millones de euros el próximo verano. Las cifras que maneja el equipo británico, según señala el periodista David Lynch, están muy lejos de las pretensiones culés. Lynch ha desvelado en el podcast Media Matters que el Liverpool estaría dispuesto a pagar alrededor de «la mitad de la cantidad» pactada en la opción de compra.

Entre los motivos de las dudas del conjunto red, el periodista destaca la edad – cumple 28 años en marzo de 2027- y el sueldo y la extensión del contrato con el que debería convencer a Araujo para renunciar a los cuatro años de vínculo que le restan con el FC Barcelona. El Liverpool no dudó a la hora de dejar salir a Trent Alexander-Arnold al acercarse a la treintena y ahora apunta a la misma dirección con Alexis Mac Allister. En lo que respecta a Ronald Araujo, en el club de Merseyside consideran más conveniente para sus intereses esperar al mercado de verano para tomar una decisión y partir de una mejor posición negociadora con el Barça.