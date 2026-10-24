Araujo se sincera sobre su depresión: «Como los futbolistas ganamos mucho dinero parece que no podemos sufrir»

Ronald Araujo disfruta de nuevo jugando al fútbol. El futbolista uruguayo se marchó el pasado verano a Inglaterra para unirse a las filas de Iraola en el Liverpool y demostrar que tiene aún madera de central que años atrás fue en Barcelona. Después de pasar una dura depresión que hizo que tuviera que dejar de jugar, el jugador ha reabierto su herida para señalar el duro proceso por el que pasó y cómo le afectaron las críticas cuando cometía errores en el conjunto azulgrana.

Justamente ocurrió hace un año, cuando Araujo comunicó que abandonaba el fútbol indefinidamente por problemas mentales después de recibir amenazas de muerte tanto a él como a su familia. Estuvo varios meses hasta tener la confianza para volver a ponerse las botas y desde el país británico ha concedido una entrevista desgranando la superación de la enfermedad: «Fue una etapa muy difícil. Sentía que necesitaba dar un paso atrás. No me encontraba bien desde hace tiempo y ya no disfrutaba de lo que me gustaba el fútbol», dijo.

Un periodo que empezó desde que fue expulsado en 2024 contra el PSG, precipitando la eliminación del Barcelona en la Champions. Repitió con otra roja al Chelsea y eso derivó en que un sector culé fuese directo a insultarle: «Me di cuenta de que tenía que pedir ayuda y no solo hablar con mis seres queridos, sino también con profesionales. A veces te lo guardas todo y tratas de aparentar que estás bien, pero en la vida tienes que hablar y confiar en los demás sobre lo que está pasando», añadió en The Times.

«A veces la gente generaliza y da por sentado que, como los futbolistas ganamos mucho dinero, no podemos sufrir ni experimentar dificultades. Pero pasamos por las mismas pruebas que todos los demás. La vida no se reduce solo al fútbol», lamentó Araujo. Ahora el charrúa es feliz en Anfield, donde se ha convertido en titular con dos goles y una asistencia en Champions. Una cesión que le está yendo de maravilla para reencontrarse y que deja el enigma de que su próxima temporada seguirá en Inglaterra y si volverá de su cesión al Barcelona.