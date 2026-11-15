Sánchez vuelve a dar plantón al Rey Felipe y se va de entrevista con Alba Carrillo antes que apoyar a la Selección española

Pedro Sánchez vuelve a dar plantón al Rey Felipe en un gran evento deportivo. Es ya habitual el desprecio que el presidente del Gobierno hace al fútbol español, pero además eso se une al desplante que hace al jefe del Estado. Este domingo ha vuelto a ocurrir. El Rey Felipe ha acudido al España – Inglaterra de la Liga de las Naciones que se juega en el Metropolitano, un partido clave para la Selección española, mientras que Pedro Sánchez ha preferido irse a una entrevista de baño y masaje con Alba Carrillo.

En un gran partido de fútbol, al que sí ha asistido Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el Gobierno de España únicamente ha mandado a Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El Rey Felipe ha presidido el encuentro en el estadio del Atlético de Madrid, pero Pedro Sánchez no ha hecho ni el amago de ir. Es habitual que no se acerque por un campo de fútbol, sabedor de que no es un escenario muy proclive a su imagen. Da igual que sea la final de la Copa del Rey o un partido de la Selección española. No se atreve a ir a los estadios de España: sabe que le pueden abuchear.

Antes que ir a apoyar a la Selección española -de la que después se apropia políticamente-, el candidato del PSOE ha preferido ir a que le haga una ‘entrevista’ Alba Carrillo, la modelo y presentadora que pasó de apoyar al Partido Popular a ser «muy roja». Famosa por los ligues que ha tenido en su vida, Carrillo se ha convertido en uno de los referentes de la izquierda española.

De todo ello se extrae lo que ya se sabía desde hace tiempo: Sánchez desprecia al fútbol español, sean sus equipos o su Selección. Sólo utiliza el fútbol para intentar blanquear su imagen, para la felicidad de celebrar títulos. No se atreve a ir a los partidos como lo que es, máximo represesentante del poder ejecutivo en España, aunque eso suponga dar plantón al Rey Felipe una vez más.

El uso político que hace Sánchez de la Selección española

Sánchez siempre ha intentado utilizar a la Selección española para sus intereses. La semana pasada, en una entrevista en La Séptima, la cadena de televisión que ha creado Moncloa para beneficio de Sánchez y su proyecto, dijo que había sentido «un orgasmo político» ver a España ganar el Mundial en Estados Unidos, ya que así Trump les daba el trofeo.

Olvidó decir Sánchez -y por supuesto Javierito Ruiz ni se dignó a recordárselo- que él fue apartado de la ceremonia de premiación, que ni pisó el césped y que los jugadores campeones del mundo se negaron a que el presidente del Gobierno celebrara con ellos el título. Un vestuario, por cierto, que ya echó a Sánchez de allí en la Eurocopa 2024 y que demostró su poca sintonía con el líder del PSOE en el recibimiento en La Moncloa.