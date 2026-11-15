Feijóo sí apoya a España en el Metropolitano mientras Sánchez acude a blanquearse a ‘La Séptima’

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, sí ha acudido al estadio Metropolitano de Madrid para apoyar a la Selección española en el partido ante Inglaterra de la Liga de las Naciones. Feijóo guardó desde el primer momento un hueco en su agenda para estar animando a España en este importante partido de fútbol.

Es todo lo contrario a lo que hizo Pedro Sánchez, que, pese a estar en Madrid, no se acercó al estadio del Atlético de Madrid y prefirió tener una entrevista con Alba Carrillo en La Séptima, la cadena que Moncloa montó para apoyar al PSOE y blanquear al presidente del Gobierno, como precisamente ocurrió en esa entrevista.

Feijóo sí estuvo a la altura de las circunstancias y entendió que había que apoyar a la Selección española en un partido relevante en Madrid. El líder del PP apoyó al equipo de todos, al equipo que representa a todos los españoles, y lo hizo in situ, en el estadio Metropolitano.

Alberto Núñez Feijóo tuvo acto en Santander este domingo por la mañana, pero se reservó la tarde (y la noche) para estar en este encuentro de la Liga de las Naciones, en el que España se juega la primera plaza de grupo. Además, sirve también como reconocimiento al equipo campeón del mundo.

Pedro Sánchez, por su parte, volvió a despreciar a la Selección española y al fútbol de nuestro país al no estar en el encuentro. El presidente del Gobierno sólo utiliza a la Selección cuando le interesa políticamente, como demostró hace una semana, precisamente también en La Séptima, en la que dijo que había sentido «un orgasmo político» ver a España ganar el Mundial en Estados Unidos, ya que así Trump les daba el trofeo.

Sánchez demuestra así que fue únicamente a Nueva York para tener esa foto de comparación con Trump, pero bien sabe él que ni la pudo conseguir porque la FIFA le apartó de la ceremonia de premiación. Ni bajó al césped ni tuvo ninguna foto con los jugadores campeones del mundo. Ese fue su único interés y era para lo único que le valía la Selección entrenada por Luis de la Fuente. En el Metropolitano, como no tiene foto que conseguir, no acudió a apoyar a España, como sí hizo Alberto Núñez Feijóo, pese a que desde La Moncloa hubiera tardado menos de 20 minutos en llegar en coche.

Para no ir al estadio, Sánchez prefirió ir a La Séptima por segunda vez en una semana y además en la segunda semana de vida de esta cadena de televisión creada por Moncloa, con un CEO que era asesor de Sánchez y en el que se le hizo una entrevista, liderada por Alba Carrillo, con el objetivo de blanquear al presidente del Gobierno, sin mención alguna a todos los escándalos que ha protagonizado.