España – Inglaterra, en directo: alineaciones, dónde ver online gratis y última hora del partido de la Liga de Naciones en vivo hoy
Los de Luis de la Fuente se juegan el liderato de su grupo
Lamine Yamal vestirá por primera vez el '10' de España
Alineación de España contra Inglaterra hoy: Lamine y 10 más
España e Inglaterra se ven las caras este domingo con el liderato del grupo C en juego. El partido arrancará a las 20:45 horas (19:45 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente no pueden perdonar, ya que la UEFA da prioridad a los enfrentamientos directos por delante de la diferencia general de goles. Hasta el momento, la Roja sigue invicta en la Liga de Naciones, por lo que le vale con ganar o empatar. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en el directo de OKDIARIO.
Los campeones de grupo se emparejan con los segundos clasificados, por lo que el choque contra los británicos es clave. En la primera jornada, el equipo consiguió imponerse con un ajustado 2-3 en Wembley, gracias a los tantos de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Luis de la Fuente tiene trabajo por delante. Respecto a las bajas, solo tiene que lidiar con la ausencia de Grimaldo, que es ausencia por gripe. Además, Rodri se quedó fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de la Liga de Naiones, como consecuencia de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, con una baja estimada de cerca de un mes.
Casillas, Torres y Fernando Llorente muestran la Copa del Mundo
Las leyendas de la Roja muestran la Copa del Mundo ante el público del Metropolitano.
Recibimiento espectacular del Metropolitano: «De Madrid a las Estrellas»
La afición ha mostrado un gran tifo para recibir a los jugadores, con el Mundial como protagonista.
Los jugadores están listos en el túnel de vestuarios
La espera se termina y la afición está lista para recibir a los suyos en el encuentro de la Liga de Naciones frente a Inglaterra.
Espectáculo de luces en el Metropolitano
El estadio del Atlético de Madrid ha querido estar a la altura del partido desde el calentamiento, jugando con las luces para sorprender al público.
España e Inglaterra se preparan en el calentamiento
Todo listo para la acción en el Metropolitano. España tratará de mantener su invicto.
Jude Bellingham jugará contra España tras reconciliarse con Tuchel
Bellingham llega al encuentro en plena forma tras asistir en el 2-1 ante Croacia. Además, ha conseguido limar asperezas con el entrenador.
Alineación de Inglaterra para enfrentarse a España
Esta es la alineación de Tuchel para jugar contra España en la Liga de Naciones: Trafford; Quansah, Konsa, White, Hall; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Rogers y Kane.
Gran ambiente en el Metropolitano
El público ya está llegando al estadio y las banderas de España se ven por todos los sitios cercanos. El ambiente del encuentro promete.
Luis de la Fuente se moja entre España e Inglaterra
Luis de la Fuente explicó las diferencias entre ambos equipos, pero barrió para casa a la hora de hablar de sus preferencias: «Jugamos la primera contra la tercera. Yo me quedo con el modelo del fútbol español por encima del inglés, que es muy reconocido. La idea del modelo inglés, que ha evolucionado, me parece muy buena, pero hay que tener esos futbolistas».
Tuchel se defendió de la polémica del racismo
El seleccionador inglés aclaro sus polémicas palabras en la rueda de prensa previa al encuentro: «Nunca he dicho que haya racismo en España, sólo dije de manera educada que si se produce algún episodio, existe un protocolo».
Lamine Yamal se pide el ’10’ ante Inglaterra
El extremo del Barcelona llevará por primera vez el dorsal 10 de España. Tradicionalmente había lucido el 19, que estuvo presente cuando gano el Mundial este verano.
Por qué Rodri no juega el España – Inglaterra
Rodri no ha sido convocado por Luis de la Fuente como consecuencia de una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. Esta previsto que el jugador se pierda tres partidos más con el FC Barcelona.
El Metropolitano cambia la bandera del Atlético por una enorme de España
El estadio Metropolitano quitó por un día su bandera del Atlético de Madrid para sustituirla por una gigante de España. El Rey Felipe VI y el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo también estarán presentes en el palco presidencial.
Así es la alineación oficial de España contra Inglaterra
Esta es la alineación de Luis de la Fuente para el duelo de fase de grupos de la Liga de Naciones: Unai Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
¿Cuando fue la última derrota de España?
España no pierde un partido oficial desde marzo de 2023, cuando cayó ante Escocia en Glasgow. Esto supone un total de 44 partidos consecutivos sin perder.
¿Cómo quedaron España e Inglaterra en el último enfrentamiento?
Ambos países se enfrentaron en la primera jornada de la Nations League. Los de Luis de la Fuente se llevaron una ajustada victoria por 2-3 en Wembley. Por parte de los británicos, marcaron Anthony Gordon y Harry Kane. En España marcaron Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Éxito total con el himno de España
Respeto máximo al himno nacional en el Metropolitano, que ha preparado un espectáculo de luces y pirotecnia para darle un mayor protagonismo.