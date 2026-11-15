España – Inglaterra, en directo: alineaciones, dónde ver online gratis y última hora del partido de la Liga de Naciones en vivo hoy

España e Inglaterra se ven las caras este domingo con el liderato del grupo C en juego. El partido arrancará a las 20:45 horas (19:45 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente no pueden perdonar, ya que la UEFA da prioridad a los enfrentamientos directos por delante de la diferencia general de goles. Hasta el momento, la Roja sigue invicta en la Liga de Naciones, por lo que le vale con ganar o empatar. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en el directo de OKDIARIO.

Los campeones de grupo se emparejan con los segundos clasificados, por lo que el choque contra los británicos es clave. En la primera jornada, el equipo consiguió imponerse con un ajustado 2-3 en Wembley, gracias a los tantos de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Luis de la Fuente tiene trabajo por delante. Respecto a las bajas, solo tiene que lidiar con la ausencia de Grimaldo, que es ausencia por gripe. Además, Rodri se quedó fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de la Liga de Naiones, como consecuencia de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, con una baja estimada de cerca de un mes.