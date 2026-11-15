La Selección española ha realizado un homenaje al fallecido Jesús de Miguel en su partido frente a Inglaterra en el Metropolitano. Los jugadores españoles saltaron al césped con las camisetas de los clubes en los que jugó el malogrado delantero en toda su carrera futbolística.

España posó en la foto oficial antes del partido sujetando las camisetas que defendió el fallecido como homenaje. Además, colocaron coronas de flores en el césped. Más de 10 días después de su muerte, el mundo del fútbol sigue recordando al futbolista que falleció en el encuentro entre el Tenerife y el Andorra tras un choque con Owono.

España sigue de luto por la pérdida del futbolista madrileño. También se realizó antes del partido un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario sucedido en Urda. En el mismo, leyendas como Iker Casillas, Fernando Torres o Fernando Llorente colaboraron. El Metropolitano se enmudeció por una buena causa.