Daniel, superviviente del accidente de tren de Urda: «Si no llega a frenar la historia hubiera sido diferente. Notamos el impacto y una compañera salió disparada»

El trágico accidente ferroviario de Urda ha dejado a su paso 69 víctimas mortales, todas ellas ya identificadas. Junto a las 46 de Adamuz, son 115 fallecidos entre ambos desastres en lo que va de año. Varios de los supervivientes al accidente del pasado miércoles están intentando reproducir en programas televisivos cómo fue el fatal desenlace.

Daniel, uno de los supervivientes de Urda, contó su experiencia a bordo del tren en el programa En Boca De Todos, de Nacho Abad. En relación a si se nota el momento en el que el AVE frena en seco, el joven afirmó que «sí se nota. Y, si no llega a frenar, la historia hubiera, yo creo, sido completamente diferente».

Unas declaraciones desgarradoras

El presentador del programa de debate de Cuatro quiso ahondar en el tema con la pregunta: «¿Notáis el frenazo durante mucho rato?», a lo que Daniel contestó: «No muchos segundos. Pero es que como lo tengo también borroso… Pero luego notamos el impacto, que ahí es cuando una compañera del AVE sale disparada, el carrito da a un viajero que iba a mi lado, los asientos se descomponen y ya, pues, rezándole a Dios, o a lo que fuese, para que no nos pasara nada».

«Nos detenemos y vemos la situación de gente sangrando, la azafata en el suelo con los brazos rotos, la otra compañera de la Renfe con el hombro dislocado… Y nos entra el pánico de que pueda venir otro tren por detrás y nos puedan embestir a nosotros», concluyó el pasajero del AVE.

«Lo van a acabar pagando»

Ignacio Relaño, otro superviviente del accidente de Urda, asistió anoche a Horizonte para explicar cómo lo había vivido y aseguró que había traicionado su palabra para con sus superiores, al jurarles que no haría comentarios políticos, y que «pongo mi cargo a disposición de mis jefes».

Si bien comenzó comedido, sin querer entrar a valorar la gestión política de Óscar Puente y Pedro Sánchez con respecto al accidente, Relaño cerró su intervención con un deseo para los dos dirigentes socialistas: «Es que estamos hartos del retorcimiento. No sé, la realpolitik a lo mejor es eso. Pero yo abogo porque vayan a algo más sencillo, a tener un principio moral claro y sencillo, y que eso les va a revertir en bien. Porque meterse en este tipo de retorcimientos en los que están, al final les va mal. Lo van a pagar. Lo van a acabar pagando. Espero que lo paguen en los tribunales».