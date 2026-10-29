Joaquín Torres ha querido dirigirse públicamente a sus seguidores después de vivir uno de los episodios más duros de su vida. El arquitecto viajaba en uno de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en Toledo, cuando un AVE y un tren de Iryo colisionaron. Horas después del suceso, ha compartido un comunicado en Instagram en el que ha expresado sus sentimientos y ha explicado por qué necesita apartarse temporalmente de los medios de comunicación.

«La experiencia ha sido mucho más traumática de lo que jamás habría podido imaginar», comienza diciendo en su publicación. Unas palabras con las que deja entrever el impacto emocional que ha supuesto vivir en primera persona un accidente de estas características.

Necesita tiempo para recuperarse

Tras el accidente, Joaquín Torres ha agradecido las numerosas muestras de cariño y preocupación que ha recibido, así como el interés de los medios de comunicación por conocer su estado. El arquitecto explica que durante la mañana pudo atender a algunos periodistas, pero que, siguiendo las recomendaciones médicas, necesita guardar reposo y tomar distancia de las imágenes y de todo lo vivido.

Aunque reconoce que se había comprometido a seguir atendiendo a la prensa, admite que ahora mismo le resulta imposible hacerlo. Por ello, ha pedido comprensión y respeto para poder centrarse en su recuperación. «Os ruego que entendáis mi postura y me permitáis el tiempo y el espacio que necesito para intentar recuperarme de una experiencia tan traumática», solicita en su mensaje.

Una petición que llega después de unas horas especialmente difíciles, en las que el arquitecto también compartió públicamente parte de lo que vivió tras la colisión.

Agradecido por una nueva oportunidad

Uno de los fragmentos más emotivos del comunicado llega cuando Torres reflexiona sobre haber salido con vida del accidente. Consciente de la gravedad de lo ocurrido y de que otras personas no han tenido la misma suerte, ha querido expresar su agradecimiento por seguir aquí. «Quiero dar gracias a la vida, al destino o a lo que sea que me haya dado una nueva oportunidad», escribe.

El arquitecto tampoco ha querido olvidarse de quienes han perdido la vida en el siniestro ni de sus familiares. En uno de los párrafos más conmovedores de su publicación, ha trasladado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas y ha reconocido la profunda injusticia que siente ante lo sucedido. «Es terriblemente injusto que unos hayamos podido seguir aquí y otros no», expresa.

Además, ha dedicado unas palabras a las personas heridas y a sus seres queridos, conscientes de que las consecuencias del accidente no terminan con la atención médica, sino que pueden marcar sus vidas para siempre.

Joaquín Torres también ha querido reconocer públicamente el trabajo de la Guardia Civil, los bomberos y los equipos sanitarios que intervinieron tras el accidente. Su agradecimiento se ha extendido a los vecinos que se acercaron desde el primer momento para ayudar a los pasajeros y ofrecerles todo lo que necesitaban. «Su solidaridad y humanidad nunca se me olvidarán», asegura.

El arquitecto concluye su comunicado dando las gracias a todas las personas que le han mostrado su cariño y pidiendo comprensión en estos momentos tan delicados. «Creo que todos los que hemos vivido esta experiencia tendremos un antes y un después», reflexiona. Unas palabras que resumen las secuelas emocionales de una experiencia que ha cambiado su vida y que, como él mismo reconoce, necesitará tiempo para asimilar.

Mientras continúa su recuperación, Joaquín Torres ha querido dejar claro que sus pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias, que afrontan ahora las consecuencias de una tragedia que ha conmocionado a todo el país.