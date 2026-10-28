El arquitecto Joaquín Torres cuenta el horror vivido en el tren accidentado en Toledo: «Le he dado mi chaqueta a una señora y se ha muerto en mis manos»

Joaquín Torres se encontraba entre los pasajeros de uno de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo. El arquitecto ha relatado los momentos de angustia que ha vivido tras el siniestro y ha compartido una escena especialmente dolorosa: la muerte de una mujer a la que había intentado ayudar.

El choque entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo se ha producido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda. La colisión ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para atender a los afectados. Las causas del accidente todavía están por esclarecer.

En su intervención en Espejo Público, Joaquín Torres ha puesto palabras a lo sucedido con un testimonio desgarrador: «Me he acercado a una señora que tenía frío y le he dado mi chaqueta y se me ha muerto en las manos». El arquitecto ha explicado así cómo un gesto con el que trataba de auxiliar a otra pasajera ha terminado convirtiéndose en uno de los recuerdos más dolorosos de la tragedia.

El arquitecto también ha explicado cómo ha percibido el descarrilamiento del convoy en el que viajaba. «Mi tren ha descarrilado hacia la izquierda», ha señalado. A continuación, ha trasladado lo que le había contado otro de los afectados sobre la situación del tren de Iryo: «Hemos hablado con un chico que decía que lo del Iryo ha sido dantesco». Se trata, en este último caso, del relato que le ha transmitido un tercero, y no de una escena que haya descrito como presenciada por él.

El accidente también ha tenido consecuencias físicas para Joaquín Torres, a quien se le ha salido la prótesis de cadera. Una complicación que se suma a la dureza de lo vivido por el arquitecto, que ha relatado cómo ha intentado auxiliar a una pasajera que ha terminado falleciendo en sus manos.