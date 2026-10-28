El actor Manuel Bandera, pasajero del AVE accidentado en Toledo: «Me he golpeado en la cara y las costillas»

El accidente ferroviario que ha sacudido este miércoles a la provincia de Toledo ha dejado imágenes y testimonios que reflejan la angustia vivida por los pasajeros que viajaban a bordo de los dos trenes implicados. Entre ellos se encontraba Manuel Bandera, uno de los actores más conocidos de nuestro país, que viajaba en el AVE de Renfe que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando ha colisionado con un convoy de Iryo. Visiblemente emocionado y todavía conmocionado por lo sucedido, el intérprete malagueño ha relatado en el programa Hoy en día, presentado por Toñi Moreno, cómo ha vivido desde dentro un siniestro que ha dejado decenas de víctimas mortales y ha vuelto a teñir de luto el transporte ferroviario español.

«Me estoy emocionando», ha reconocido el actor al comenzar su intervención, incapaz de ocultar el impacto emocional que le ha provocado recordar los momentos de tensión que ha vivido durante la mañana. Bandera se encontraba en el primer vagón del AVE, aunque ha explicado que, dependiendo de la configuración del convoy, esa unidad puede viajar tanto en cabeza como en cola. En esta ocasión, el vagón en el que se encontraba ocupaba la parte trasera del tren, una circunstancia que el intérprete considera que pudo resultar decisiva. «Si el tren va al revés y el uno va en cabeza, no podría estar hablando contigo ahora mismo, casi seguro», ha asegurado durante su conversación con Toñi Moreno.

El actor ha explicado que todo comenzó con un frenazo extremadamente brusco que le hizo golpearse en la cara y en las costillas. En aquel momento, según ha recordado, los pasajeros que compartían su vagón estaban desayunando, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. La violencia de la frenada y los movimientos del tren hicieron que la situación cambiara en cuestión de segundos, dando paso a una sensación de incertidumbre y miedo que todavía le cuesta describir. «Rezando porque no vuelque, porque no pase algo más», ha relatado al recordar aquellos instantes. La posibilidad de que el convoy terminara volcando fue uno de los pensamientos que le acompañaron mientras trataba de comprender qué estaba ocurriendo. Una vez que el tren se detuvo, Bandera miró por la ventanilla situada a su derecha y descubrió la magnitud de lo sucedido. «Dios mío», ha exclamado al rememorar aquella imagen, antes de explicar que fue entonces cuando se dio cuenta de que habían colisionado con un tren de Iryo.

La escena le hizo pensar inmediatamente en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, una tragedia que permanece en la memoria colectiva por la gravedad de sus consecuencias. «Otra vez lo mismo, lo mismo que Adamuz», ha lamentado el intérprete, visiblemente afectado por la posibilidad de volver a enfrentarse a un suceso de características similares. Desde su asiento pudo observar que el convoy de Iryo se había salido de la vía y calculó que varios de sus primeros vagones podían haberse visto afectados. Adif ha confirmado el descarrilamiento de dos vagones de este tren.

Un accidente que ha paralizado la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

El siniestro se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, en el punto kilométrico 118, entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. En la colisión se han visto implicados un AVE de Renfe, fabricado por Siemens, y un tren de Iryo, de Hitachi, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. El AVE 2080 había salido de la capital a las 8:00 horas con destino a la capital hispalense. Según las primeras informaciones conocidas, varias fuentes ferroviarias sostienen que el convoy de Iryo se encontraba detenido cuando el tren de Renfe colisionó contra él. Adif ha apuntado que el AVE podría haber alcanzado por detrás al otro tren, aunque las circunstancias exactas del accidente deberán esclarecerse. En el momento del siniestro, la circulación se realizaba mediante el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), debido a una avería en el sistema LZB.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Como consecuencia de lo ocurrido, Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de distintos municipios, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.