Felipe VI y doña Letizia, conmocionados por el grave accidente ferroviario de Toledo: «Acompañamos en su tristeza a las familias»

La tragedia ha sacudido este miércoles 28 de octubre a la provincia de Toledo y ha provocado una oleada de reacciones, entre ellas la de los Reyes Felipe VI y doña Letizia, que han querido trasladar públicamente su pesar por las consecuencias del grave accidente ferroviario ocurrido a la altura de Urda. Sus Majestades han expresado su preocupación por lo sucedido y han enviado un mensaje de cariño a las familias de los fallecidos, a los heridos y a todas las personas afectadas por una colisión que ha movilizado a numerosos efectivos de emergencia y ha conmocionado al país. A través de un comunicado, los monarcas han compartido su tristeza ante la magnitud de lo ocurrido y han querido reconocer, además, el trabajo de quienes se encuentran sobre el terreno atendiendo a las víctimas.

«Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias», han expresado Felipe y Letizia. Unas palabras con las que los Reyes han mostrado su cercanía a quienes están viviendo las consecuencias de esta tragedia, mientras continúan las labores de asistencia y se trabaja para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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La preocupación de la Casa Real por lo sucedido ha coincidido con una jornada de compromisos oficiales para el monarca. Felipe VI ha mantenido contacto con el Gobierno para seguir la evolución del accidente ferroviario, mientras continuaban las actuaciones de los servicios de emergencia en la zona afectada. A primera hora de la mañana, el Rey se encontraba en la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia, donde tenía previsto asistir al ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia número 1. Durante su presencia en este acto, el monarca se ha dejado ver con gesto serio, en una mañana marcada por las noticias que llegaban desde Toledo.

La tragedia ha irrumpido así en la agenda institucional de este miércoles, en el que las autoridades permanecen pendientes de la evolución de los acontecimientos. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su participación en un acto previsto para esta mañana con el objetivo de seguir de cerca la situación y conocer los avances de los equipos que trabajan en el lugar del accidente.

El siniestro se ha producido en torno a las 8:54 horas de este miércoles, 28 de octubre, a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, en un tramo de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Dos trenes de pasajeros, uno de Renfe y otro de Iryo, se han visto implicados en la colisión. El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 118, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda. Los primeros datos apuntan a que uno de los convoyes era un tren que había salido de Madrid a las 8:00 horas con destino a Sevilla, mientras que el otro circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del impacto, varios vagones han descarrilado y dos de ellos han caído por un terraplén, lo que ha complicado las tareas de asistencia y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.