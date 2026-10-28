Sánchez tuiteó que «hay muchos motivos para ser optimista» en España 15 minutos después del nuevo accidente ferroviario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X hablando sobre «responder a los haters con datos, inteligencia y humor» 15 minutos después de que se produjera el trágico accidente ferroviario a la altura de Urda (Toledo) que ha provocado al menos 50 fallecidos, según datos de Protección Civil.

Sánchez aseguraba en un tuit que «hay muchos motivos para ser optimista en este país» y pedía responder «a los haters con datos, inteligencia y humor», en referencia a su entrevista en el podcast Keep it Cutre, de Ángela Henche y Albanta San Román, que el propio presidente del Gobierno ha descrito que trata «sobre feminismo, jóvenes, vivienda, IA y muchas otras cosas».

Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor. Os dejo mi conversación con Ángela Henche y Albanta San Román sobre feminismo, jóvenes, vivienda, IA y muchas otras cosas en @keepitcutre_ ⤵️

https://t.co/hx7kk0jZKA https://t.co/MZm6QSdeKn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

La cuenta oficial de Pedro Sánchez ha publicado este tuit a las 9:11 horas, mientras que a las 8:54, tal y como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se ha producido la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda (Toledo).

El jefe del Ejecutivo, que se ha desplazado a la localidad toledana en la mañana de este miércoles, ha compartido otro mensaje en su cuenta de X más de una hora después, a las 10:21 horas. «Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page», ha escrito.

«Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias», ha añadido Sánchez.