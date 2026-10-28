Así bromeaba Óscar Puente con los accidentes ferroviarios hace una semana con Marc Giró en La Sexta

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, bromeaba el pasado miércoles con el presentador de La Sexta, Marc Giró, sobre los accidentes ferroviarios en el show televisivo. Apenas una semana después, la colisión de un tren AVE de Renfe con un Iryo a la altura de Urda (Toledo) ha provocado al menos 46 muertos.

«Por una avería del sistema, este ascensor estará parado más tiempo del habitual», mencionó una voz en off, en el programa Cara al Show, dentro del sketch habitual del espacio de entretenimiento de La Sexta. Puente, participando de la escena, no dudó en intervenir con el siguiente mensaje, irónico, y que ahora se le viene en contra. «Vaya por Dios, como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya», comentó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Días después de la broma, que muchos entendieron ya entonces intolerable por la falta de respeto a las víctimas de Adamuz, una nueva tragedia salpica al sistema ferroviario español. A las 8:54 horas de este miércoles, un tren AVE de Renfe ha colisionado con un convoy Iryo, provocando que este saliera por los aires y al menos dos vagones descarrilaran. Ya se han confirmado al menos 39 muertos desde Emergencias Castilla-La Mancha.

Puente, por su parte, no ha dudado en seguir publicando sus habituales tuits en X y media hora después de que se produjera la colisión en Urda (Toledo), el ministro de Transportes ha ensalzado al izquierdista reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, y la «superioridad moral de la izquierda». Tratando de corregir esta publicación, así como la responsabilidad sobre el accidente, Puente ha publicado otro mensaje en las redes sociales, esta vez sí hablando de lo sucedido este miércoles. «En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido», ha compartido.