Aunque el actor Clint Eastwood ya tiene 96 años y prácticamente está retirado, ha contado con una gran actividad durante su vida protagonizando más de 50 películas. Además, otra de sus facetas en el mundo del cine ha sido la de director realizando un total de 40 largometrajes a lo largo de más de cinco décadas. Entre ellas, una de las mejores es Mystic River (About Boys and Wolves) que dirigió Clint Eastwood, pero que estuvo protagonizada por los actores Sean Penn y Tim Robbins. Este último actor que cuya forma de pensar es totalmente diferente a la de Eastwood, pero que, según las palabras que comentó en una entrevista de 2003 con The Irish Times, admira profundamente a Clint Eastwood como director: «De verdad te hace sentir cómodo muy rápido. Es una persona muy humilde. Es una persona leal. Tiene gente que ha trabajado con él durante 50 años. Él lleva sus propias bolsas y te hace sentir parte del proceso de inmediato».

El actor Tim Robbins señaló en esta entrevista que fue muy fácil separar la leyenda de la persona en el caso de Clint Eastwood: «Curiosamente, sucede de inmediato. Te hace sentir cómodo enseguida. Es una persona muy humilde y leal. Tiene empleados que llevan trabajando con él 50 años. Él mismo lleva sus maletas y te hace sentir parte del proceso al instante». El actor elogió la estrecha relación que el veterano Clint Eastwood mantiene con todos los que trabajan en sus proyectos como director y que hace que todos se sientan cómodos en sus producciones.

¿Cuál es la historia que se cuenta en la película Mystic River?

Siempre es un buen momento para ver esta increíble película estrenada en 2003 que está basada en la novela homónima del escritor Dennis Lehane. Una magnífica película que obtuvo seis nominaciones a los premios Óscar y ganó dos estatuillas por las interpretaciones de los actores Sean Penn y Tim Robbins. Esta cinta de 137 minutos se puede ver en la actualidad en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y en alquiler en Apple TV y Prime Video.

La película Mystic River está ambientada en un barrio obrero de Boston en la década de 1970, en el cual tres amigos de la infancia, Jimmy Markum, Dave Boyle y Sean Devine, se tienen que enfrentar al secuestro de Dave, uno de los amigos por dos hombres.

Cada uno sigue adelante con su camino y todo cambia de nuevo cuando 25 años después se vuelven a cruzar sus vidas al ocurrir algo terrible: la hija adolescente de Jimmy es asesinada. En este momento Sean es el detective de homicidios que tiene que dirigir la investigación policial junto con el sargento Whitey Powers. Dave se convierte en el principal sospechoso y Jimmy decide buscar justicia por su propia cuenta.

Cuando Sean Devine comienza a investigar redescubre un mundo de violencia y dolor que creía haber dejado atrás en sus tiempos de juventud. Además, el detective choca con su antiguo amigo Jimmy, el cual ha decidido resolver el crimen por su cuenta y de forma brutal.

En cuanto a Dave Boyle lleva muchos años escondiendo un secreto que ni siquiera su esposa conoce. De hecho Laura Boyle empieza a dudar de la inocencia de su marido al ver cómo se está comportando tras la noche del crimen. Los tres amigos de la juventud tendrán que unirse de nuevo tras la muerte de la hija de Jimmy Markum para buscar al asesino y esta investigación les obligará a revivir momentos de su juventud que todos quieren olvidar.

El reparto de esta inolvidable película

Esta película está protagonizada por los actores Sean Penn que da vida al personaje de Jimmy Markum, Tim Robbins el de Dave Boyle y Kevin Bacon al de Sean Devine. El actor Sean Penn obtuvo el Óscar a Mejor actor y el Globo de oro al Mejor actor en drama por su interpretación en esta película y Tim Robbins el Óscar a Mejor actor de reparto y el Globo de oro al Mejor actor de reparto.

En el reparto de Mystic River también están los actores Laurence Fishburne que interpreta el papel del sargento Whitey Powers, el compañero de investigación de Sean Devine, Marcia Gay Harden a Celeste Boyle, la esposa de Dave, Laura Linney a Annabeth Markum, la segunda esposa de Jimmy y madrastra de Katie, Emmy Rossum a Katie Markum, la hija adolescente de Jimmy, Tom Guiry, el de Brendan Harris, el novio secreto de Katie y Spencer Treat Clark al hermano menor y mudo de Brendan Harris.

También en el reparto de esta película están los actores Kevin Chapman, Adam Nelson y Robert Wahlberg que dan vida a Val, Nick y Kevin Savage, los tres hermanos que trabajan como una especie de matones y hombres de confianza de Jimmy en el barrio.