«La gente se está muriendo»: Marisol relata la angustiosa llamada de su hijo tras el choque de trenes en Toledo

Una mujer ha relatado la angustiosa llamada que ha mantenido con su hijo, que viajaba en el AVE que ha impactado contra el Iryo entre Urda y Los Yébenes (Toledo).

Marisol ha narrado que su hijo salió de Madrid a primera hora de la mañana para asistir a una convención laboral junto a varios compañeros. Tras lo ocurrido, ha podido contactar con ella para trasladarle que se encontraba bien, pero ha relatado una situación horrible. «La gente se está muriendo», le ha llegado a decir.

Durante la llamada, también le ha contado que varios pasajeros estaban gravemente heridos y que uno de sus compañeros tenía la pierna rota.

Además, esta mujer ha relatado en una llamada a Espejo Público que su hijo estaba aterrorizado y en estado de shock, por lo que no han podido hablar mucho. El joven ha podido hablar con su madre porque alguien le ha prestado un teléfono móvil para que se pusiera en contacto con su familia.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de esta mañana, en torno a las 08:35 horas, cuando un AVE ha chocado por detrás contra un Iryo en la línea que cubre el trayecto Madrid-Sevilla. Los hechos han ocurrido entre las localidades de Urda y Los Yébenes. Hasta el momento, se han registrado 50 muertos.