¿Cuántos muertos y heridos dejó el accidente ferroviario de Adamuz?

El choque de un AVE de Renfe contra un tren de Iryo entre Urda y Los Yébenes ha provocado una nueva emergencia ferroviaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El accidente se produjo a las 8:35 de la mañana de este miércoles y obligó a interrumpir la circulación mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

La gravedad del accidente ha reavivado el recuerdo de Adamuz, donde colisionaron dos trenes de alta velocidad. Aunque se trata de accidentes distintos y sus circunstancias deben tratarse por separado, ambos han dejado un número de víctimas elevado y han puesto en duda la seguridad ferroviaria de España.

¿Cuántos muertos y heridos dejó el accidente de Adamuz?

El accidente ferroviario de Adamuz dejó un balance final de 46 víctimas mortales y 292 heridos. La cifra de fallecidos se dio por cerrada el 30 de enero de 2026, después de que muriera en la UCI una mujer que había resultado herida en el siniestro y permanecía hospitalizada desde el día del accidente.

La tragedia tuvo lugar el 18 de enero de 2026, en la provincia de Córdoba. Durante las primeras horas, el número de víctimas fue aumentando a medida que los equipos de rescate avanzaban entre los restos de los trenes y los hospitales actualizaban la información sobre los heridos.

¿Qué ocurrió en el accidente ferroviario de Adamuz?

El siniestro estuvo protagonizado por el tren Iryo 6189, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid. Este tren descarriló a la altura de Adamuz, donde varios de sus últimos coches invadieron la vía contigua por la que circulaba un Alvia de Renfe con destino a Huelva. Ambos trenes colisionaron, provocando uno de los accidentes más graves de la historia de España.

La investigación técnica y judicial examinó el estado de la infraestructura ferroviaria. Según informaciones publicadas por la Guardia Civil y de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), se produjo una rotura de un carril en el punto kilométrico 318,681.