¿Cuántos muertos hay y número de heridos en el accidente de tren de Los Yébenes y Urda?

Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo ha desencadenado una operación de emergencia tras la colisión de dos trenes de pasajeros en las proximidades de Urda y Los Yébenes. Según Protección Civil, habría confirmado al menos 46 fallecidos, mientras las primeras informaciones apuntan a un posible error humano. Sin embargo, el balance de víctimas y las causas del siniestro deben tratarse con cautela mientras no exista una confirmación oficial verificable.

Choque entre un AVE y un tren de Iryo

El accidente se ha producido durante la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Según la información difundida por Adif y recogida por distintos medios, los trenes implicados son un AVE de Renfe y un convoy de la compañía Iryo.

Adif ha comunicado la interrupción de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía tras registrarse un alcance entre dos trenes. Las primeras informaciones sitúan el siniestro en las inmediaciones de la estación de Urda, en Toledo, y señalan que varios vagones han descarrilado, con al menos dos de ellos cayendo por un terraplén.

Amplio dispositivo de emergencias

Los servicios de emergencia han desplegado un importante operativo para atender a los pasajeros afectados y trabajar en la zona del accidente. Según las primeras informaciones, se han movilizado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles. Renfe ha habilitado el 900 10 10 20 como teléfono únicamente para los afectados y para los familiares en el choque de los dos trenes.

La prioridad es atender a los heridos, evaluar el estado de los convoyes y facilitar las labores de rescate. La gravedad de los daños y la evolución de la intervención hacen necesario seguir las actualizaciones de las autoridades para conocer el alcance real de la tragedia.

Las causas del accidente de tren de Los Yébenes, pendientes de esclarecer

Las primeras informaciones apuntan a un posible error humano como una de las hipótesis que se estarían valorando. No obstante, por el momento no hay datos suficientes para establecer qué provocó la colisión ni para atribuir responsabilidades. La causa deberá determinarse a partir de la investigación correspondiente.