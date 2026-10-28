Dónde ha sido el accidente ferroviario producido por un choque entre un AVE y un Iryo y qué se sabe

El accidente ferroviario registrado entre Urda y Los Yébenes ha dejado, hasta el momento, 46 muertos, según los últimos datos ofrecidos por Protección Civil. Un tren de alta velocidad (AVE) de Renfe ha chocado por detrás a un Iryo que estaba detenido en ese momento en la línea que conecta Madrid con Andalucía.

¿Dónde ha sido exactamente el accidente?

El accidente se ha producido a la altura de Urda, en la provincia de Toledo, en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía situado entre esta localidad y Los Yébenes. Las primeras informaciones difundidas por Adif sitúan el incidente en el entorno de la estación de Urda, alrededor de las 8:30 horas de la mañana.

Urda y Los Yébenes son dos municipios toledanos próximos entre sí, situados al sur de la capital provincial. El lugar del accidente se encuentra, por tanto, en Castilla-La Mancha, en un punto estratégico del corredor ferroviario que conecta Madrid con distintas ciudades andaluzas.

Qué ha ocurrido en las vías

Según las primeras informaciones, en el accidente están implicados dos trenes de pasajeros, entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo. Adif ha comunicado la interrupción de la circulación por un alcance entre ambos trenes, mientras los servicios de emergencia se desplazaban hasta la zona para atender a los afectados.

Por el momento, las circunstancias exactas del choque deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar cómo se produjo la colisión, qué situación presentaba cada convoy antes del impacto y qué factores pudieron contribuir al accidente. Hasta que las autoridades aporten información definitiva, no es posible atribuir responsabilidades.

La circulación entre Madrid y Andalucía, interrumpida

La incidencia ha obligado a suspender el tráfico ferroviario de alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía, con consecuencias para los viajeros que tenían previsto desplazarse entre Madrid y destinos como Córdoba, Sevilla o Málaga. Los pasajeros deben consultar las comunicaciones de Renfe, Iryo y Adif para conocer las cancelaciones, los cambios y las alternativas disponibles.

La prioridad inmediata es atender a los afectados y garantizar la seguridad de la zona. La localización exacta del siniestro y la evolución de los trabajos de emergencia serán determinantes para conocer cuándo podrá restablecerse la circulación con normalidad.