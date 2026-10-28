Cancelaciones y retrasos de AVE e Iryo hoy: qué hacer si tenías billete tras el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

El accidente ferroviario registrado este miércoles 28 de octubre entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, ha provocado la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y amenaza con alterar los planes de miles de viajeros. La incidencia afecta a los servicios que conectan Madrid con destinos como Sevilla, Córdoba y Málaga. Si tenías previsto viajar en AVE o Iryo, es importante comprobar el estado de tu tren, conocer las opciones disponibles y conservar el billete para gestionar cualquier cambio o reclamación.

Qué ha pasado con los trenes hoy

Adif ha comunicado la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras un alcance entre dos trenes de pasajeros, uno de Renfe y otro de Iryo. El siniestro se ha producido en el entorno de Urda y Los Yébenes, en Toledo, durante la mañana de este miércoles. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar y las primeras informaciones apuntan a la existencia de heridos. Las causas del accidente y el alcance definitivo de sus consecuencias siguen pendientes de aclaración oficial.

Cómo comprobar si tu AVE o Iryo está cancelado

Lo primero es consultar el estado del servicio en los canales oficiales de la compañía con la que compraste el billete. Renfe permite revisar la información de sus trenes en su página oficial y en su aplicación, mientras que los viajeros de Iryo deben consultar su web oficial y las comunicaciones recibidas sobre su reserva.

También conviene revisar los avisos de Adif, que informan sobre las incidencias de la infraestructura. No des por hecho que tu tren circulará porque todavía aparezca en una búsqueda de horarios, ya que hay que confirmar su situación antes de desplazarte a la estación y presta atención a los mensajes de la operadora.

Cambios y anulaciones: ¿puedes recuperar el dinero?

Renfe ha anunciado cambios y anulaciones gratuitos para los trenes afectados por esta incidencia. Si tienes un billete de Iryo, consulta directamente con la compañía las condiciones habilitadas para tu servicio, ya que las medidas concretas pueden variar entre operadores. Antes de comprar otro billete por tu cuenta, solicita información sobre las alternativas disponibles y las condiciones de reembolso.

Guarda los justificantes y sigue las actualizaciones

Conserva el billete, los avisos de cancelación y los justificantes de los gastos adicionales. Si necesitas reclamar, esta documentación puede resultar útil. No se ha confirmado todavía cuándo se restablecerá la circulación, por lo que la recomendación es seguir las actualizaciones oficiales y no organizar un viaje alternativo sin comprobar antes qué opciones ofrece la compañía.