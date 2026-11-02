Un superviviente del accidente de Urda carga contra el Gobierno en ‘Horizonte’: «Pedro Sánchez no tiene nada dentro»

El accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre, continúa dejando preguntas sobre lo sucedido y sobre las circunstancias que rodearon la colisión. Mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, uno de los supervivientes ha decidido contar en primera persona cómo vivió aquellos momentos. Ignacio Relaño se ha sentado en el plató de Horizonte, donde ha relatado su experiencia durante el trayecto y ha lanzado duras críticas contra la gestión de las infraestructuras ferroviarias y los responsables políticos.

«Los funcionarios de Adif se están quejando porque está politizado y ya es hora de profesionalizarlo de nuevo», ha comenzado explicando. Relaño considera que al frente de estas infraestructuras deberían estar profesionales especializados y no personas elegidas por criterios políticos. «Al frente de estas infraestructuras debería estar gente profesional. A la vista está que prevalece lo político y no lo técnico, que es lo que de verdad salvaría a la gente», ha afirmado durante la entrevista.

La conversación ha continuado cuando Carmen Porter le ha trasladado que algunos de los cargos de Adif proceden de ámbitos como el periodismo o el derecho. Una circunstancia sobre la que el superviviente se ha mostrado especialmente crítico. «Eso lo puedes hacer en un Ministerio de Cultura, que es donde no te juegas vidas, pero no son ministerios donde juegues con las personas. Se está jugando con la vida de las personas sin respeto y siento que somos cobayas totalmente», ha sentenciado.

Relaño también ha recordado un viaje que realizó la semana anterior al accidente, en el mismo trayecto y apenas media hora después del horario en el que se produjo el siniestro de Urda. Según ha contado, durante aquel recorrido se repitió una parada entre Madrid y Toledo que le llamó la atención. «Se repitió la misma parada entre Madrid y Toledo y eso fue raro. La megafonía no informaba de nada», ha explicado. La detención se prolongó, según su relato, entre 15 y 20 minutos, hasta que el maquinista comunicó que se debía a una aglomeración en la vía.

El superviviente ha recordado que los pasajeros comenzaron a comentar lo ocurrido y que algunos reclamaban explicaciones. «A ver si Puente habla también de esto», ha contado que llegó a escuchar. La palabra que, según Relaño, más se repitió entre los viajeros fue «excusas». Un episodio que ha querido compartir como parte de su experiencia, aunque no supone por sí mismo una explicación sobre las causas del accidente.

Durante el trayecto en el que se produjo el accidente, Ignacio Relaño viajaba acompañado de dos de sus jefes. Ha explicado que, en lugar de dejar su maleta en los compartimentos habilitados junto a las puertas, decidió colocarla en la parte superior de su asiento. «Con el movimiento que tienen estos trenes, cualquier cosa puede pasar», pensó entonces. Cuando se produjo el impacto, estaba trabajando con su ordenador.

Relaño también ha querido explicar por qué ha decidido intervenir públicamente, pese a que inicialmente se había prometido no entrar en cuestiones políticas ni exponer a la empresa para la que trabaja. «Yo les dije a mis jefes que me estaban llamando mucho y que iba a participar. No voy a exponer a la empresa y tampoco voy a hacer comentario político. Pero estoy entrenado a saco y lo voy a hacer. Este es el último programa en el que voy a participar», ha contado. De esta manera, ha dejado claro que su intervención en Horizonte será, al menos por ahora, la última que conceda sobre lo ocurrido.

«Óscar Puente está totalmente caído. En el discurso de mañana habrá más excusas y más discurso vacío»

Sin embargo, durante la conversación también ha terminado pronunciándose sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sus palabras han sido especialmente contundentes. «Pedro Sánchez no tiene nada dentro, parece un robot, siempre dice lo mismo. Amigo, ¡haberlo puesto antes, has tenido mucho tiempo y mucho dinero!», ha manifestado. Relaño ha añadido que no se siente decepcionado porque, en su opinión, la forma de actuar del Ejecutivo era conocida desde hace tiempo. «Esto se valorará en las elecciones que vienen», ha apuntado. Tampoco ha ahorrado críticas al titular de Transportes: «Óscar Puente está totalmente caído y no voy a hacer más daño. Está controlado por el número uno, que es Sánchez. En el discurso de mañana habrá más excusas y más discurso vacío», ha asegurado.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado cuando Iker Jiménez ha mostrado una fotografía de un teléfono móvil que Relaño encontró después del accidente. El superviviente ha explicado que, en medio de la confusión, recogió el dispositivo pensando inicialmente que era el suyo, el corporativo. Sin embargo, al comprobar la pantalla de bloqueo, descubrió que pertenecía a otra persona. Desde entonces, se ha propuesto localizar a su dueño para devolvérselo. «Yo iba preguntando a la gente si eran ellos, pero no hubo suerte. Me he encomendado la misión de poder entregar este móvil a quien le pertenezca», ha contado.

Finalmente, Relaño ha querido explicar qué le ha llevado a sentarse frente a las cámaras y compartir su experiencia. Más allá de las críticas a los responsables políticos y a la gestión de las infraestructuras, ha insistido en que su intención es mostrar el impacto que una tragedia de estas características tiene sobre quienes la viven de cerca. «Vengo al programa para dejar claro el estrés al que nos han sometido los dirigentes y responsables. Para que veas lo que supone. Yo soy superviviente y no me puedo imaginar lo que están viviendo los familiares… Me da pudor», ha confesado.

Un testimonio que pone voz a una de las experiencias más duras del accidente de Urda. Relaño ha contado cómo vivió el impacto, qué recuerda de los momentos anteriores y por qué ha decidido hablar ahora.