Una víctima del accidente en Toledo habla en ‘Horizonte’: «Vi cadáveres mutilados»

Rosa Domínguez, superviviente del accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda ha hablado en directo para ‘Horizonte’ y ha narrado en primera persona lo vivido en las últimas horas. Su testimonio ha conmovido y emocionado a todos los colaboradores del programa de Cuatro.

«Sigo en shock. He vivido el día más horroroso de mi vida. Me siento en una película, no sé si mala o de terror, o de ciencia ficción. Tengo todavía en mi retina las dantescas imágenes. Es como una película de guerra y ves el suelo de cosas que no se deben ver. Ha sido impactante y ahora mismo me siento… no sé ni lo que estoy diciendo», ha dicho Rosa ante el desgarro que siente ante lo que ha experimentado.

La invitada de ‘Horizonte’ ha explicado cuál era el motivo por el que tomó el tren a Sevilla: «Era un viaje de trabajo. Fui a la cafetería, saqué el ordenador y se paró el tren por ‘aglomeración en la vía’. Estuvimos así y a los diez minutos arrancamos. No íbamos muy rápido».

Rosa ha explicado, con la voz entrecortada, lo que ha significado para ella el momento en el que los dos trenes chocaron: Fue un impacto horroroso, todo negro. Salimos todos volando, unos por el suelo, otros por arriba. La gente que estaba de pie se llevó la peor parte. Había una azafata que no se podía mover, con los brazos rotos. Además, con los martillos no podíamos romper las ventanas y empezamos a decir: Hay que salir, por si pasaba lo de Adamuz».

«Salimos corriendo y nos fuimos al campo. En ese momento dije: ‘Gracias a Dios’. El día anterior no sabía si ir o no, pero por responsabilidad de trabajo decidí ir aunque estuviera mal. Es dantesco. Conseguí localizar a mi compañero, que iba a venir conmigo, pero sigue en el hospital», ha confesado Rosa sobre los momentos posteriores al impacto.

«Me fui a los hierros, porque ya no había vagón, y me puse a ver a la gente y consolarles. La gente estaba con mucho miedo. Es horrible, porque la gente estaba con un miedo horroroso. No quiero contar el horror, pero vi cuerpos mutilados, un chico joven con el brazo por la mitad. Ha sido un horror y está siendo un horror. Creo que esto se debería haber evitado», ha continuado diciendo Rosa.

Sobre la responsabilidad social de esta tragedia, la superviviente ha dicho: «Estamos jugando con vidas y tenemos que restituir muchas cosas. Hemos perdido muchos valores. Creo que tenemos que empezar todos a pensar en el bien común y ver qué puedo aportar a la sociedad, si es mi ego, mi poder, mi dinero».

Por último, al valorar la actuación de los servicios de emergencia, Rosa ha destacado la rapidez con la que intervinieron y la solidaridad que, a su juicio, caracteriza a la sociedad. «No tardaron nada. Pudieron actuar y actuaron. Somos supergenerosos y está en nuestro ADN. Creo que esto no se puede olvidar».