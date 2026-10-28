Accidente de tren en Toledo, en directo | Última hora del número de muertos, heridos, desaparecidos, causas del choque y manifestación contra Óscar Puente

Un accidente ferroviario en Toledo. Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles, alrededor de las 9:00 horas, entre Los Yébenes y Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Según las primeras informaciones, Adif ha suspendido la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía mientras se esclarece lo ocurrido.

Al menos 80 personas han resultado heridas en el choque en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, y en el que además se contabilizan al menos 64 muertos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha duplicado el dispositivo desplegado en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente ferroviario, y ya son 200 los efectivos sobre el terreno, según ha informado el Ministerio de Defensa.

El principal objetivo del despliegue es la localización urgente y el rescate de personas atrapadas, así como la estabilización del entorno mediante la apertura de vías de acceso y la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje, ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.