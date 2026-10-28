Accidente de tren en Toledo, en directo | Última hora del número de muertos, heridos, desaparecidos, causas del choque y manifestación contra Óscar Puente
Última hora del accidente de tren entre Los Yébenes y Urda (Toledo): número de muertos, heridos, desaparecidos y todo lo que se sabe de las causas del choque
Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE a la altura de Urda (Toledo)
Un accidente ferroviario en Toledo. Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles, alrededor de las 9:00 horas, entre Los Yébenes y Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Según las primeras informaciones, Adif ha suspendido la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía mientras se esclarece lo ocurrido.
Al menos 80 personas han resultado heridas en el choque en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, y en el que además se contabilizan al menos 64 muertos.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha duplicado el dispositivo desplegado en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente ferroviario, y ya son 200 los efectivos sobre el terreno, según ha informado el Ministerio de Defensa.
El principal objetivo del despliegue es la localización urgente y el rescate de personas atrapadas, así como la estabilización del entorno mediante la apertura de vías de acceso y la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje, ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Ingenieros de Caminos exigen una revisión inmediata de la gestión del sistema ferroviario
El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ricardo Martín de Bustamante, ha reclamado este miércoles «una revisión inmediata de la gestión del sistema ferroviario español» para garantizar «la seguridad de las personas y la recuperación de la confianza» en este medio de transporte.
Tristeza, incertidumbre y desconfianza en Atocha tras el accidente: «Yo ya no me subo en un tren»
La estación Puerta de Atocha Almudena Grandes se ha visto atravesada este miércoles por sentimientos de pésame, nervios, incertidumbre e inseguridad, tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido al menos 68 personas.
El tren de Iryo no reanudó la marcha porque aún esperaba las instrucciones del centro de control
El tren de Iryo involucrado este miércoles en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) no reanudó la marcha porque aún no había recibido las instrucciones del centro de control de Adif en Atocha, que sí había ordenado reanudar al tren de Renfe que venía por detrás.
Fuentes cercanas a Iryo señalan que la maquinista del tren todavía estaba en conversaciones con el centro de control cuando el AVE de Renfe chocó con la parte trasera de su tren.
Vox pide que se aseguren los restos de los trenes siniestrados
Vox ha pedido que se aseguren los restos de los trenes siniestrados y las zonas aledañas y se impidan actuaciones no autorizadas para que no se altere el escenario de los hechos y pueda haber una investigación completa de las causas del accidente.
El Gobierno despliega más de 720 efectivos y 193 medios para hacer frente a la emergencia
Frente a la tragedia ferroviaria que ha tenido lugar esta mañana, el Gobierno ha desplegado medios para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, ayuda a los heridos y levantamiento de los vagones destrozados.
• UME Desplegados 200 militares y 70 medios
• Protección Civil 102 efectivos
• Guardia Civil 422 efectivos y 123 medios (junto con 3 helicópteros, PMA, Oficinas de atención al ciudadano, drones, caballería y perros)
Dos tripulantes de cabina de Iryo han fallecido en el accidente
Esta mañana, en el accidente ferroviario que ha tenido lugar en Urda, se ha cobrado la vida de 68 personas, entre ellas dos tripulantes de cabina de Iryo, mientras que una azafata que también viajaba en el tren se encuentra en estado muy grave con importantes lesiones en una pierna.
Renfe suspende la venta de billetes de AVE entre Madrid y Andalucía hasta diciembre
Renfe ha suspendido la venta de billetes para la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía hasta diciembre, tras el accidente ferroviario sucedido el pasado miércoles en Urda (Toledo). La compañía ha comunicado esta medida a Europa Press, marcando un periodo de precaución prolongado para los viajeros en este corredor.
Ouigo suspende todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía al menos hasta el 2 de noviembre
Ouigo ha suspendido todas sus circulaciones de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido, según ha informado en un comunicado.
La compañía ha tomado esta decisión tras la afectación en las vías del accidente que ha tenido lugar este miércoles en Urda (Toledo).
Renfe ofrece plan alternativo de trenes de cercanías de Madrid a Ciudad Real y Puertollano
Renfe ha habilitado un plan alternativo con trenes de cercanías y enlaces en autobús para facilitar el transporte de viajeros con billete entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, según ha publicado la compañía en la red social X este miércoles.
Familias de víctimas abandonan Santa Justa (Sevilla) rumbo a Toledo: «Que busquen a mi hermano donde sea»
Algunos familiares de víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) han abandonado la Estación de Sevilla-Santa Justa para poner rumbo a Toledo, donde esperan encontrar a sus seres queridos que viajaban alguno de los dos trenes siniestrados en la mañana de este miércoles.
Familiares piden ayuda en Sevilla para dar con los desaparecidos: «¿No tienen un listado?»
Familiares de usuarios de los dos trenes Madrid-Sevilla siniestrados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 68 fallecidos, piden ayuda en la estación de Santa Justa de la capital andaluza para dar con los desaparecidos. «¿No tienen un listado?», ha criticado una de ellas.
Sánchez admite su fracaso: «No es admisible sufrir dos accidentes ferroviarios en un año»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una rueda de prensa junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en la zona cero del trágico accidente ferroviario.
El presidente, reconociendo su dejadez en el mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario, ha asegurado que «no es admisible sufrir dos accidentes ferroviarios en un año» y que «deben reforzar la seguridad de las vías del tren».
Óscar Puente: «Se da una orden errónea»
El ministro de Transportes ha asegurado que se dio una orden errónea al tren que reanudó la marcha.
Óscar Puente: «Por prudencia, no se puede culpar a nadie»
Óscar Puente ha asegurado que «por prudencia» no puede culpar a nadie del accidente a pesar de haber puesto las responsabilidades del siniestro en «una persona» del centro de control.
Óscar Puente no dimite y culpa del accidente al centro de control
El ministro de Transportes, Óscar Puente, no dimite a pesar de los dos accidentes de tren sufridos en nueve meses y ha culpado al centro de control del siniestro en Urda.
Perros buscan en la zona del accidente más fallecidos en los vagones siniestrados
La Guardia Civil ha comenzado a buscar fallecidos en la zona del accidente con múltiples perros.
Iryo lamenta «profundamente» el accidente por causas «desconocidas» y activa protocolo de emergencia
Iryo ha lamentado «profundamente» el accidente ocurrido este miércoles a la altura de Urda (Toledo), ha señalado que aún se desconocen las causas y ha comunicado la activación de sus protocolos de emergencia y la cancelación de todos sus trenes con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur.
Según la información disponible hasta el momento, la empresa informa en un comunicado que el servicio 6076 de Iryo, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla, salió esta mañana de la estación de origen a las 7.54 horas con 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y un maquinista a bordo.
A las 8.48, y «por causas que aún se desconocen», recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, a la altura de Urda (Toledo), en el PK 118, explica.
«Iryo ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible. La compañía quiere agradecer la colaboración de todos los implicados», ha comunicado la firma ferroviaria, que señala como «prioridad absoluta» a las personas afectadas.
El Iryo avisó de que estaba parado debido a un fallo en el sistema LZB
El tren Iryo estuvo parado durante 20 minutos, y durante ese tiempo dio un aviso de que estaba registrando un fallo en el sistema LZB, que es un sistema de señalización en cabina y sistema de protección del tren.
Renfe deja tirados a los viajeros en Atocha: «Os tenéis que buscar la vida»
Tal y como ha podido saber OKDIARIO, los trabajadores de Renfe han dejado tirados a los viajeros en la estación de Atocha que iban dirección a Málaga después del accidente ocurrido en Urda, dándoles dos opciones: volver por donde han venido o «buscarse la vida en Madrid».
La ex ministra Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes
Una de las afectadas por el accidente ferroviario ha sido la ex ministra Fátima Báñez. Fuentes del PP confirman que la presidenta de la Fundación CEOE se desplazaba a Sevilla para participar en el acto del Día de la Empresa, organizado por la CEA.
Fallece un maquinista en prácticas tras el accidente en Urda
El maquinista en prácticas David Cabañas ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo, según fuentes consultadas por OKDIARIO. En el AVE implicado viajaba también Antonio Acedo, que figuraba como maquinista titular del convoy, de acuerdo con esas mismas fuentes.
El domingo hubo una incidencia en la misma vía que paralizó el trayecto casi media hora
El pasado domingo 25, en el trayecto de los pasajeros que viajaban hacia Sevilla, hubo una incidencia que paralizó el trayecto durante al menos 20 minutos a la altura de Los Yébenes (Toledo).
Mario Pérez, corresponsal de OKDIARIO en Atocha: «La gente tiene mucho miedo de volver a coger un tren»
Mario Pérez, corresponsal de OKDIARIO en Atocha, ha informado que en la estación de la capital las personas tienen «miedo de volver a coger un tren». «A un grupo de personas que iban a Málaga les han cancelado el viaje, no les han devuelto nada, simplemente se lo han cancelado», asegura.
La Casa del Rey: «Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos»
La Casa Real ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha dicho lo siguiente: «Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias».
Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas.
Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias.
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026
La Guardia Civil tras llegar al lugar del siniestro en Urda (Toledo): «Hay cadáveres entre los hierros»
Según han confirmado los agentes de la Guardia Civil al llegar al lugar del accidente ferroviario a ABC: «Había cadáveres entre los hierros, entre los amasijos de restos de los vagones. Es una auténtica tragedia de una magnitud enorme», han dicho unos agentes.
Muere el operario en prácticas desaparecido en el accidente
Se ha confirmado el fallecimiento del operario en prácticas desaparecido en el accidente ferroviario en Urda. Por el momento, el maquinista del AVE sigue desaparecido.
La maquinista del Iryo se encuentra bien tras el accidente
La maquinista del Iryo se encuentra bien tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo.
El maquinista del AVE y un operario en prácticas, desaparecidos tras el accidente
El maquinista del AVE y un operario en prácticas se encuentran desaparecidos tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.
Ayuso suspende el Consejo de Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha asegurado que se ha suspendido el Consejo de Gobierno para centrarse «únicamente en servir a los afectados por el accidente de tren».
Suspendemos el Consejo de Gobierno para centrar nuestro trabajo únicamente en servir a los afectados por el terrible accidente ferroviario de esta mañana.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 28, 2026
Al menos 46 muertos en el choque de trenes de Toledo
Según Protección Civil, habría confirmado al menos 46 fallecidos, mientras las primeras informaciones apuntan a un posible error humano. Sin embargo, el balance de víctimas y las causas del siniestro deben tratarse con cautela mientras no exista una confirmación oficial verificable.
Puente se enteró del accidente justo antes de su intervención en el Foro Mundial de Infraestructuras
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, conoció la noticia sobre el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la localidad de Urda (Toledo) momentos antes de participar en la inauguración del World Infrastructure Forum (WIF), acto que abandonó de manera inmediata para desplazarse hasta el lugar de los hechos.
Según confirmaron fuentes del sector, la asistencia del titular del departamento estaba programada a primera hora de la mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Puente se disponía a realizar su intervención pasadas las 09:00 horas cuando recibió el aviso del siniestro acontecido en el municipio toledano, por lo que decidió cancelar su participación para trasladarse a la zona afectada.
El Gobierno asegura que se trata de un «error humano»
Fuentes del Gobierno, tanto central como de Castilla-La Mancha, apuntan a un accidente muy grave en Toledo con muchos muertos, aunque aún no pueden confirmar cuántos. De momento tienen constatados 10, pero asumen que habrá más. La explicación del Ejecutivo apunta a un error humano, porque al fallar el sistema de seguridad, se detuvieron unos ocho trenes en la zona, después se les ordenó arrancar pero el Iryo no pudo hacerlo y quedó detenido.
Cuatro vagones volcados tras el choque
Tras la colisión entre los dos convoyes, cuatro vagones han volcado, teniendo en su interior varios fallecidos, heridos y atrapados, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
Cerca de 40 muertos
Según los sindicatos ferroviarios, hay al menos 39 muertos, 5 heridos muy graves, 24 graves y 123 de diversa consideración.
Accidente en Los Yébenes, Toledo
Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles a la altura de Los Yébenes (Toledo).
Moreno exige al Gobierno revisión inmediata del AVE Madrid-Andalucía: «Queremos viajar con normalidad»
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno central «transparencia, rigor y verdad» tras el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre dos trenes en la estación de Urda (Toledo) y le ha reclamado una «inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid».