Descarrila un tren de mantenimiento en Sevilla y provoca el corte de una línea de Cercanías

Un tren de trabajos de mantenimiento en Sevilla ha descarrilado provocando el corte de una línea de Cercanías. Según Adif, no se han producido heridos ni fallecidos. El tren ha descarrilado en la zona de La Negrilla y el mismo día que se produce el accidente ferroviario en Urda, Toledo.

El suceso se ha producido a las 20:40 horas en la estación Padre Pío Palmete, al descarrilar un tren de trabajo en el que sólo viajaba el maquinista, que ha resultado ileso. Una hora después, Adif ha informado que la circulación de la línea C4 del núcleo de cercanías de Sevilla se encuentra interrumpida.

El convoy llevaba unos vagones de material vacíos y ha descarrilado por motivos que se desconocen durante una maniobra. Las causas están siendo investigadas.

Cortada la línea de Cercanías

La línea de Cercanías donde ha ocurrido el descarrilamiento se encuentra cortada. Realiza, con trayecto circular, la conexión entre la estación de Santa Justa (origen y fin), Palacio de Congresos, Padre Pío – Palmete, Hospital Virgen del Rocío y San Bernardo.

«Se encuentra interrumpida la circulación en la línea C4 del núcleo de cercanías de Sevilla por la salida de los ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en La Negrilla», ha informado Adif.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea C4 del núcleo de cercanías de Sevilla por la salida de los ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en La Negrilla.

👷‍♂️Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Por su parte, Renfe ha advertido de que el servicio de Cercanías Sevilla se verá «muy afectado» este jueves y recomienda a los usuarios buscar medios de transporte alternativos. La compañía no ha detallado las alteraciones concretas que se producirán durante la jornada ni cuánto tiempo podrían prolongarse.

La línea había sufrido otra incidencia semanas anteriores. En esta ocasión se registraron retrasos el 6 de octubre por una avería en un tren entre Sevilla Justa y La Negrilla.