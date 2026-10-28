Renfe y Ouigo han anunciado que suspenden desde hoy todas las circulaciones entre Madrid y Andalucía en la red de alta velocidad durante las próximas semanas debido al accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ya contabiliza 68 víctimas mortales.

En el caso de Ouigo, la cancelación durará al menos hasta el lunes 2 de noviembre, incluido, con lo que los trenes de la empresa francesa no circularán hasta después del puente de Todos los Santos.

«Todos los viajeros han sido informados a través del email asociados a la reserva y se les ha garantizado el reembolso íntegro de sus billetes», ha señalado Ouigo en un comunicado. «Para más información, todos nuestros canales de atención al cliente están disponibles», ha añadido. Ouigo es una de las tres empresas que opera el corredor entre Madrid y Andalucía.

Renfe, hasta diciembre

Por su parte, Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, y dan como fecha orientativa el día 13. El operador ferroviario ha establecido ese plazo de tiempo durante el cual no venderá más billetes en esa línea, aunque eso no implica que el corredor vaya a estar cerrado hasta diciembre. En caso de que Adif lo abra antes, Renfe volverá a prestar el servicio.

Las dos compañías quedan a la espera de que Adif informe del tiempo que estará cortada la circulación hasta que las vías estén disponibles y el servicio pueda reanudarse. Al afectar a la línea de alta velocidad, Iryo también podría sufrir cancelaciones.

De forma paralela, las aerolíneas están incrementando el servicio con nuevas conexiones entre Madrid y Málaga y Sevilla. Iberia ha comunicado que topará el precio de los billetes a un coste máximo de 99 euros para clase turista y 149 euros para la clases Business. AirEuropa ha anunciado que aumentará las frecuencias con nuevas conexiones entre las ciudades andaluzas y la capital.